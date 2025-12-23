L’Inter Miami cible un ancien du PSG

Il semble de plus en plus difficile pour Tadeo Allende de rester à l’Inter Miami, puisque la seule manière de le conserver serait de lui attribuer un statut de joueur désigné (règle d’exception au plafond salarial de la MLS). Face à cette situation, la direction des Hérons explore déjà d’autres options pour renforcer l’équipe. Selon El Correo de Andalucía, le club dirigé par Javier Mascherano s’intéresse toujours aux joueurs argentins, et Giovani Lo Celso pourrait être l’une de ces cibles. L’ancien Parisien envisagerait favorablement un départ vers les États-Unis, notamment pour jouer sur le sol nord-américain avant la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Le Betis réclamerait environ 5 millions d’euros pour le transfert de ce dernier, mais aucune négociation officielle n’a encore débuté. Après la victoire en MLS Cup, l’Inter Miami a rapidement bouclé quelques renforts : Sergio Reguilón a été recruté pour remplacer Jordi Alba, le gardien Dayne St. Clair, meilleur joueur de la saison, a rejoint le club, et Luis Suárez a prolongé son contrat. Lo Celso pourrait donc devenir le prochain gros coup de la franchise floridienne.