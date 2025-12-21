Comores : Youssouf M’Changama reste confiant malgré le revers face au Maroc

Opposés au Maroc en ouverture de cette CAN 2025, les Comores se sont inclinées (2-0), ce dimanche soir. Mais les Cœlacanthes ont tout de même résisté aux assauts marocains pendant près de 55 minutes, avant de finalement céder. Les joueurs de Stefano Cusin ont même eu quelques possibilités pour revenir au score, mais ne sont pas parvenus à faire déverrouiller le verrou marocain. Après la rencontre, Youssouf M’Changama a loué le match de ses coéquipiers et estime que les Comores peuvent faire beaucoup mieux.

« C’est sûr qu’on est déçus. On est venus ici pour faire un résultat. C’était une atmosphère merveilleuse, c’était une grande ambiance et c’est pour ce genre d’ambiance qu’on fait du football. On a essayé de les contenir en première mi-temps. C’était difficile, mais on a été vaillants et courageux, a-t-il indiqué dans un premier temps. En seconde période, on a réussi à sortir, mais on a pris un but dans un temps où on était bien. Une erreur de positionnement et Brahim Díaz est tout seul au point de penalty. Après, il y a eu l’occasion de Rafiki (Said) qui peut nous faire égaliser. À ce niveau-là, on en aura pas beaucoup, même s’il a le mérite de se battre et d’aller la chercher. C’est comme ça, c’est le football. Mais vu notre prestation, je suis optimiste et on peut voir grand pour sortir des poules. »