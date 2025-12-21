Maroc-Comores : les compositions officielles

Coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ce soir à Rabat, au stade Moulay-Abdellah, où le Maroc, pays hôte, reçoit les Comores lors du match d’ouverture (coup d’envoi à 20h). Cités parmi les favoris d’une compétition qu’ils n’ont remportée qu’en 1976 et dont ils n’ont plus disputé la finale depuis 2004, les Lions de l’Atlas se savent attendus par tout un peuple, 3 ans après leur demi-finale en Coupe du Monde. Face à eux se dressent des Cœlacanthes bien décidés à gâcher l’entame des joueurs de Walid Regragui, bientôt 4 ans après leur seule participation à la CAN.

La suite après cette publicité

L’interrogation principale dans le XI marocain résidait dans la titularisation d’Achraf Hakimi, absent depuis son entorse à la cheville face au Bayern début novembre. Rétabli à temps pour le tournoi à domicile, le capitaine est tout de même ménagé par son entraîneur et laissera sa place dans le couloir droit à Noussair Mazraoui. Devant, c’est Soufiane Rahimi qui emmènera l’attaque, palliant notamment le forfait de Hamza Igamane, dont le retour est espéré face au Mali. Nayef Aguerd, le défenseur central de l’OM, est le seul joueur de Ligue 1 présent dans la composition de départ.

Chez les Comoriens, on retrouve des anciens visages connus de l’élite et de Ligue 2 dans le XI de l’Italien Stefano Cusin, comme le capitaine Youssouf M’Changama et Zaydou Youssouf qui animeront le milieu de terrain ou bien Ismaël Boura dans le couloir gauche. Rafiki Saïd évoluera aux côtés de Faïz Selemani devant.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

Maroc (4-3-3) : Bounou – Mazraoui, Saïss (cap.), Aguerd, Salah-Eddine – Amrabat, Ounahi, El Aynaoui – Brahim Diaz, Rahimi, Saibari.

La suite après cette publicité

Comores (4-4-2) : Pandor – Kari, Toibibou, Soilihi, Boura – Z. Youssouf, B. Youssouf, Iy. Mohamed, M’Changama (cap.) – Selemani, Saïd.