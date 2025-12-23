Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

MU : la Roma avance pour Joshua Zirkzee

Par André Martins
1 min.
Joshua Zirkee sous les couleurs de Manchester United @Maxppp

La Roma insiste pour Joshua Zirkzee. Selon Matteo Moretto, les contacts entre le club giallorosso et Manchester United sont constants et les parties se rapprochent d’un accord. Le club romain souhaite finaliser l’arrivée de l’attaquant au plus vite afin de satisfaire Gasperini, mais Manchester United n’a pas encore donné son feu vert.

La suite après cette publicité

De son côté, Il Messaggero précise que la Roma aurait formulé une offre de 40 millions d’euros pour l’ancien de Bologne, comprenant un prêt de 5 millions d’euros et une option d’achat pour l’été prochain de 30 millions. À cela s’ajouteraient 5 millions d’euros de bonus qui seraient versés à Manchester United si la Louve se qualifie pour la Ligue des champions. S’il a bénéficié de quelques titularisations cette saison en raison des pépins physiques de Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee est redevenu remplaçant après le retour de l’avant-centre slovène. Il compte un seul but en onze matchs disputés cette saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Man United
Roma
Joshua Zirkzee

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Man United Logo Manchester United FC
Roma Logo AS Rome
Joshua Zirkzee Joshua Zirkzee
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier