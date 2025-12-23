MU : la Roma avance pour Joshua Zirkzee

La Roma insiste pour Joshua Zirkzee. Selon Matteo Moretto, les contacts entre le club giallorosso et Manchester United sont constants et les parties se rapprochent d’un accord. Le club romain souhaite finaliser l’arrivée de l’attaquant au plus vite afin de satisfaire Gasperini, mais Manchester United n’a pas encore donné son feu vert.

La suite après cette publicité

De son côté, Il Messaggero précise que la Roma aurait formulé une offre de 40 millions d’euros pour l’ancien de Bologne, comprenant un prêt de 5 millions d’euros et une option d’achat pour l’été prochain de 30 millions. À cela s’ajouteraient 5 millions d’euros de bonus qui seraient versés à Manchester United si la Louve se qualifie pour la Ligue des champions. S’il a bénéficié de quelques titularisations cette saison en raison des pépins physiques de Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee est redevenu remplaçant après le retour de l’avant-centre slovène. Il compte un seul but en onze matchs disputés cette saison.