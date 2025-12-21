Menu Rechercher
Aston Villa - Manchester United : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Bruno Fernandes avec MU @Maxppp
Suite de la 17e journée de Premier League, Manchester United se déplace sur la pelouse d’Aston Villa. Actuellement 7e du championnat avec 26 points, les Red Devils peuvent remonter dans le top 5 en cas de succès ce dimanche. Les hommes de Ruben Amorim restent sur un spectaculaire 4-4 à domicile face à Bournemouth. En face, les Villans sont 3e et surtout en grande forme avec 9 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Unai Emery opte pour un 4-2-3-1. Martinez dans la cage, Konsa dans l’axe de la défense avec Lindelof, Maatsen et Cash sur les côtés. Dans le cœur du jeu, Onana est associé à Kamara, Tielemans en pointe haute. Pour le secteur offensif, Watkins est accompagné par Rogers et McGinn. Chez les visiteurs, c’est un classique 3-4-3 sans réelle surprise. Lammens en dernier rempart, Yoro est avec Heaven et Shaw en défense centrale. Shaw et Dorgu pistons, Fernandes avec Ugarte au milieu de terrain. Enfin en attaque, Cunha et Mount seront en soutien de Sesko.

Les compositions

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen - Kamara, Onana - McGinn, Tielemans, Rogers - Watkins

Manchester United : Lammens - Yoro, Heaven, Shaw - Dalot, Ugarte, B.Fernandes, Dorgu - Cunha, Sesko, Mount

Pub. le - MAJ le
