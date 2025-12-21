Menu Rechercher
PL : Aston Villa vient à bout de MU et s’offre un 10e succès de suite

Par Samuel Zemour
Morgan Rogers sous les couleurs d'Aston Villa @Maxppp
Aston Villa 2-1 Man United

Sur une très belle série de neuf victoires consécutives, toutes compétitions confondues, Aston Villa recevait Manchester United pour conforter sa place sur le podium de Premier League. Sans Mbeumo, Diallo et Mazraoui, partis à la CAN 2025, une équipe remaniée de Red Devils voulaient faire tomber les Villans pour se rapprocher des places européennes, mais après une première période bien disputée, Rogers ouvrait le score d’un magnifique rush solitaire, conclu par une jolie frappe enroulée (1-0, 45e).

Série en cours

Aston Villa
V
V
V
V
V
Man United
N
V
N
V
D

Un but marqué au meilleur des moments, mais une mauvaise relance de Cash juste avant la pause offrait une balle d’égalisation à Cunha, qui trompait Martinez pour remettre les compteurs à zéro (1-1, 45e+3). Après une seconde période avec moins d’intensité, l’homme en forme Rogers inscrivait un deuxième but similaire à son premier pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 57e). MU n’a pas réussi à revenir et les hommes d’Unai Emery ont donc décroché leur dixième succès de suite et surtout une troisième place, avant d’aller à Chelsea. Septièmes, les Red Devils devront se relancer contre Newcastle.

