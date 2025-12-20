Un club ambitieux de Premier League piste Marc-André Ter Stegen

Depuis le début de saison, Marc-André Ter Stegen n’est plus le titulaire dans les buts du FC Barcelone. Après de nombreuses saisons de bons et loyaux services dans les cages catalanes, le portier allemand a été déclassé depuis l’arrivée de Flick. Après avoir été blessé pendant une partie de la saison dernière, le gardien de 33 ans a vu Joan Garcia, recruté cet été, lui prendre sa place de titulaire. L’avenir de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone reste donc incertain malgré la confiance affichée par le club publiquement. Joan García est désormais considéré comme le titulaire indiscutable pour le reste de la saison, mais la direction catalane craint que le portier allemand restera jusqu’à l’été s’il ne trouve pas d’options qui lui plaisent pour son futur.

Toutefois, les intentions de son capitaine pourraient être bien différentes, et il pourrait décider de chercher un nouveau challenge dans les prochaines semaines. Dans ce cas, le Barça serait prêt à faciliter un transfert ou un prêt tout en prenant en charge une partie de son salaire d’après Marca. Incapable de retrouver sa place, l’ancien de M’Gladbach s’interroge bien sur son avenir. Et selon Mundo Deportivo, plusieurs courtisans sont encore intéressés par l’Allemand.

Aston Villa piste Ter Stegen

Aston Villa suit de près la situation de Marc-André Ter Stegen. Le club anglais envisage Ter Stegen comme renfort possible pour assurer un gardien titulaire de haut niveau. Confronté aux incertitudes liées à son gardien argentin, blessé régulièrement et qui a récemment perdu son brassard de capitaine, les Villans observent d’autres profils. Le Barça a confirmé que Ter Stegen est rétabli physiquement après sa lombalgie, ce qui ferait de lui un joueur disponible dès cet hiver.

Gérone, confronté au départ probable de Livakovic, serait également intéressé d’après les informations de la presse catalane. Vous l’aurez compris, l’avenir de l’Allemand dépendra de son choix entre rester au Barça ou chercher du temps de jeu régulier ailleurs pour conserver sa place en sélection allemande. Une chose est sûre, en ajoutant les appels de phare saoudiens et de MLS, comme l’évoque MD, Ter Stegen ne manque pas de courtisans pour la suite de sa carrière.