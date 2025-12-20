Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick annonce la blessure de Pedri

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pedri en conférence de presse @Maxppp
Villarreal Barcelone

Depuis plusieurs années, Pedri s’est affirmé comme étant l’un des meilleurs milieux du monde. Important dans le système d’Hansi Flick, le milieu espagnol de 23 ans doit quand même faire face à des blessures récurrentes depuis le début de sa carrière. Touché par une déchirure musculaire, Pedri a loupé tout le mois de novembre. Et selon Hansi Flick ce samedi en conférence de presse, le numéro 8 des Blaugranas va encore rater la rencontre face à Villarreal ce dimanche (16h15).

« Il ne sera pas là. Je ne suis pas content. Il est blessé. Je pense qu’il sera prêt pour l’Espanyol (le 3 janvier prochain, ndlr). Il a des problèmes aux ischio-jambiers, mais le risque est très élevé. Il pourrait jouer, mais le risque est élevé. Nous devons prendre soin de lui et veiller à ce qu’il reçoive les soins nécessaires. Nous ne pouvons prendre aucun risque. C’est la meilleure chose à faire pour le moment. Nous avons besoin de lui pour les prochains matchs contre l’Espanyol et la Supercoupe. Nous devons nous adapter car nous avons beaucoup de qualités dans l’équipe. »

Pub. le - MAJ le
Liga
Barcelone
Pedri

