Coupe de France

CdF : la rencontre Les Herbiers - Angers interrompue

Par Samuel Zemour
1 min.
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp
Les Herbiers 0-0 Angers

La rencontre entre Les Herbiers (National 2) et Angers (Ligue 1) a été momentanément interrompue après un craquage de fumigènes en tribunes, en 32es de finale de Coupe de France, ce vendredi. La fumée s’est rapidement propagée sur la pelouse du stade Massabielle, contraignant l’arbitre à stopper le jeu, alors que le score était toujours de 0-0.

Face à la situation, le speaker du stade a pris la parole pour avertir le public qu’en cas de récidive, le match pourrait être définitivement arrêté. Mais après quelques minutes d’agitation, le match a pu reprendre dans la foulée. Angers, en supériorité numérique depuis la 53 minute, n’arrive toujours pas à forcer le verrou de la formation vendéenne.

