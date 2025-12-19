CdF : la rencontre Les Herbiers - Angers interrompue

La rencontre entre Les Herbiers (National 2) et Angers (Ligue 1) a été momentanément interrompue après un craquage de fumigènes en tribunes, en 32es de finale de Coupe de France, ce vendredi. La fumée s’est rapidement propagée sur la pelouse du stade Massabielle, contraignant l’arbitre à stopper le jeu, alors que le score était toujours de 0-0.

La suite après cette publicité

Face à la situation, le speaker du stade a pris la parole pour avertir le public qu’en cas de récidive, le match pourrait être définitivement arrêté. Mais après quelques minutes d’agitation, le match a pu reprendre dans la foulée. Angers, en supériorité numérique depuis la 53 minute, n’arrive toujours pas à forcer le verrou de la formation vendéenne.