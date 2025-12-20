CAN 2025 : la grande annonce d’Achraf Hakimi avant le choc face aux Comores

C’était le jour le plus attendu par beaucoup. Depuis sa grave blessure face au Bayern Munich avec le PSG, Achraf Hakimi n’avait pas pris la parole publiquement. Engagé dans une course contre-la-montre pour récupérer à temps de sa grave entorse pour participer à la CAN 2025 dans son pays, le latéral droit marocain avait justement décidé de ne pas se faire opérer pour mettre toutes les chances de son côté. Avec une CAN qui arrivait à grands pas, il n’avait pas vraiment le choix que d’effectuer une préparation intensive pour revenir à temps pour la compétition.

Hakimi est prêt !

Du côté du joueur, le plan était clair. Pas question de manquer un seul match de la compétition et le but était donc d’être prêt pour disputer (sur le papier) le match d’ouverture face aux Comores. Ce samedi, le capitaine des Lions de l’Atlas était présent aux côtés de son coach en conférence de presse pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Une indication de sa future présence pour la rencontre ? Le joueur du PSG a en tout cas eu des mots forts sur son état de santé et sur sa mentalité.

« Comme vous avez dit, c’est ma quatrième CAN. Je suis un ancien maintenant. Mais celle-là est différente, je suis devant le peuple, la famille, les amis. Elle est spéciale pour tous les Marocains. C’est une motivation de plus pour jouer, défendre le pays et tout donner pour le maillot. Moi je suis prêt à me battre pour l’équipe et la question de si je joue, il faudra la poser au coach. Mon rôle, en tant que capitaine, c’est de donner l’exemple sur et en dehors des terrains. Je parle avec tous les joueurs, on va essayer de trouver l’équilibre avec les anciens et les plus jeunes. On doit, les anciens, motiver tous les joueurs et leur faire savoir que c’est l’opportunité d’une vie », a-t-il d’abord lancé sur son état d’esprit à un jour du match avant d’enchaîner sur sa forme physique.

Walid Regragui est bluffé par Hakimi

« Après ma blessure, je me suis dit que je ne voulais pas rater cette CAN à la maison. J’ai directement dit au coach que je ne voulais pas manquer ça et que je ferais des choix pour être là avec l’équipe. Je ne sais pas quand je vais jouer, je me sens prêt, c’est un bon programme. On a bien travaillé, on a fait l’effort et on verra. Je ne pense pas aux choses individuelles. Moi si je ne dois pas jouer ou jouer 20 minutes pour que l’équipe gagne, je signe. Je veux voir le Maroc soulever cette coupe le 18 janvier (jour de la finale, ndlr). Que je joue ou pas, ce n’est pas un problème, je veux que le Maroc gagne. Je veux parler du collectif, j’ai déjà vu comment ça s’est passé au PSG, le collectif est toujours plus fort que l’individu. Ensemble, on va faire des grandes choses. » Une sortie forte qui n’a pas manqué de faire réagir son sélectionneur Walid Regragui dans la foulée.

« On s’adapte aux blessures, mais pour toutes les équipes, c’est pareil. On est bien préparé. (…) Si je vais faire jouer Hakimi ? La question arrive tard (rires). Achraf, premièrement, la manière dont il s’est sacrifié et a travaillé depuis 5 semaines, il l’a fait comme personne au pays. Le protocole qu’on a mis en place pour sa blessure est plus que positif. Maintenant, on doit gérer une compétition. Comme je lui ai dit. Il me reste une nuit pour bien dormir avant de choisir. Est-ce qu’il débute, est-ce qu’on le protège ? On va voir, ça va être ma décision. Mais il a fait plus que le boulot. Sa blessure n’était pas simple et il a pris une décision forte pour son pays. En tant que Marocain, c’est un exemple. » Le message est passé. Le Maroc a donc hâte de débuter sa compétition. Et le suspense reste entier pour sa présence du capitaine Hakimi.