Le PSG (F) perd trois matches sur tapis vert

Mauvaise nouvelle pour l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Deuxièmes du classement de D1 Arkema, avec 9 points de retard sur l’OL Lyonnes, les Parisiennes viennent d’être durement sanctionnées par les instances dirigeantes. La plainte de Fleury, dénonçant une irrégularité (le certificat international de transfert n’était pas adossé à la licence) concernant la licence de la Franco-Canadienne Florianne Jourde, a abouti.

L’Équipe nous apprend que la commission fédérale des règlements a donc décidé de donner match perdu au PSG (qui l’avait emporté 4-0 en novembre dernier). Mais ce n’est pas tout puisque cette commission a également infligé deux autres défaites sur tapis vert aux Franciliennes, à savoir les matches gagnés sur le terrain contre Strasbourg et Le Havre. Deux rencontres auxquelles a participé Jourde. Au final, trois défaites sur tapis vert ont donc été infligées au PSG qui chute à la 5e place du classement. Le PSG a déjà fait savoir qu’il va faire appel.