Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Brésil

Memphis Depay s’en prend aux dirigeants du Corinthians

Par André Martins
1 min.
Memphis depay @Maxppp
Vasco 1-2 Corinthians

Memphis Depay ne s’est pas retenu de pousser un coup de gueule malgré la victoire du Corinthians en finale de la Coupe du Brésil. Peu après avoir inscrit le but décisif offrant le titre à son équipe contre Vasco da Gama (2-1) au Maracanã, l’attaquant néerlandais a vivement critiqué certains dirigeants du club et appelé à des changements internes. « Les gens à la direction doivent se réveiller. Je sais exactement de qui je parle, et eux savent exactement qui ils sont. Qu’ils quittent ce club et fassent de la merde ailleurs, parce que ce club doit grandir, ce club doit lutter pour la Libertadores et le Brasileirão chaque année, car les supporters le méritent », a-t-il lancé en interview à la Rádio Bandeirantes.

La suite après cette publicité

En juillet dernier, Memphis Depay était déjà au cœur d’un bras de fer avec la direction du Timão concernant des primes non versées et une possible renégociation de son contrat. Déterminant tout au long de la compétition, il avait déjà brillé en demi-finale en inscrivant l’unique but de la victoire 1-0 contre Cruzeiro lors du match aller. Son but en finale a scellé le sacre du Corinthians et assuré sa qualification pour la phase de groupes de la Libertadores la saison prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Brésil
Corinthians
Memphis Depay

En savoir plus sur

Coupe du Brésil Coupe du Brésil
Corinthians Logo Corinthians
Memphis Depay Memphis Depay
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier