Memphis Depay s’en prend aux dirigeants du Corinthians

Memphis Depay ne s’est pas retenu de pousser un coup de gueule malgré la victoire du Corinthians en finale de la Coupe du Brésil. Peu après avoir inscrit le but décisif offrant le titre à son équipe contre Vasco da Gama (2-1) au Maracanã, l’attaquant néerlandais a vivement critiqué certains dirigeants du club et appelé à des changements internes. « Les gens à la direction doivent se réveiller. Je sais exactement de qui je parle, et eux savent exactement qui ils sont. Qu’ils quittent ce club et fassent de la merde ailleurs, parce que ce club doit grandir, ce club doit lutter pour la Libertadores et le Brasileirão chaque année, car les supporters le méritent », a-t-il lancé en interview à la Rádio Bandeirantes.

En juillet dernier, Memphis Depay était déjà au cœur d’un bras de fer avec la direction du Timão concernant des primes non versées et une possible renégociation de son contrat. Déterminant tout au long de la compétition, il avait déjà brillé en demi-finale en inscrivant l’unique but de la victoire 1-0 contre Cruzeiro lors du match aller. Son but en finale a scellé le sacre du Corinthians et assuré sa qualification pour la phase de groupes de la Libertadores la saison prochaine.