Corinthians : ça vire à la catastrophe pour Memphis Depay

L’aventure de Memphis Depay est en train de virer à la catastrophe. Arrivé en grandes pompes chez les Corinthians, le Néerlandais est lancé dans un bras de fer avec sa direction concernant des primes non versées. On parle d’environ 900 000 euros. Et ce feuilleton est en train de connaître un nouveau rebondissement. Ce mardi, Lance! annonce que l’écurie brésilienne veut renégocier le contrat du joueur de 31 ans.

Mais là encore, rien n’est fait. La publication auriverde explique que l’ancien joueur de l’OL devrait refuser de voir ses exigences à la baisse. Et les Corinthians, qui n’excluent pas une résiliation de contrat, sont à sa merci. En effet, pour rompre le bail du joueur, ils devront lui verser 10 M€. Mais Memphis n’envisage pas cette option, lui qui veut se préparer au mieux au Mondial 2026.