Neymar a régalé Santos et envoyé un message à Carlo Ancelotti

Depuis son retour à Santos, Neymar a connu des hauts et des bas, alternant des prestations étincelantes et des matchs plus discrets. Longtemps freiné par des pépins physiques et la nécessité de retrouver du rythme, il a parfois semblé chercher ses repères dans un collectif encore en reconstruction. Mais ces dernières semaines, le crack brésilien commence à enchaîner les performances de haut niveau, preuve qu’il retrouve peu à peu son meilleur état de forme. Son match référence face à Flamengo (1-0), où le natif de Mogi das Cruzes avait enflammé le pays, ainsi que sa prestation décisive contre Juventude (3-1) confirment qu’il prend un rythme de croisière idéal pour redevenir l’un des leaders du football brésilien.

Cet état de forme arrive à un moment clé, alors que Neymar nourrit l’ambition d’être présent et compétitif pour la Coupe du Monde 2026. Pour Santos, fraîchement promu en Série A et encore en danger dans la lutte pour le maintien, l’apport d’un Neymar décisif sera crucial. Avec son talent et son expérience, il peut non seulement sauver le club de la relégation, mais aussi marquer une nouvelle page dans son histoire personnelle. Si la régularité s’installait, ce retour au pays pourrait bien être la rampe de lancement idéale pour son ultime objectif : mener la Seleção vers un nouveau sacre mondial. Et la nuit dernière, Neymar a choisi le meilleur moment pour briller et envoyer un message. Le numéro 10 de Santos a terminé la rencontre avec un taux de passes réussies sensationnel (89 %) mais surtout avec un doublé.

Une prestation magistrale sous les yeux d’Ancelotti !

Neymar a été le grand artisan de la victoire de Santos face à la Juventude, livrant une prestation de très haut niveau. Dès la première période, il a ouvert le score en opportuniste, profitant d’une erreur du gardien adverse pour marquer sans trembler. Quelques minutes plus tard, l’ancien joueur du PSG a été à l’origine du deuxième but, amorçant une contre-attaque fulgurante depuis le milieu de terrain avant de servir Barreal pour un 2-0 magistral. Sa capacité à créer du danger à chaque prise de balle a permis à Santos de prendre l’avantage dans un match pourtant mal embarqué défensivement. En seconde mi-temps, Neymar a continué à peser sur la rencontre malgré une Juventus plus solide. Il a manqué un coup franc bien tiré, mais a su conclure sa performance en transformant un penalty en toute fin de match, signant ainsi un doublé et une passe décisive. Au-delà des statistiques, son influence dans le jeu, son activité offensive et sa précision dans les moments décisifs ont rappelé pourquoi il reste un joueur incontournable, surtout à quelques jours d’un éventuel retour en Seleção sous le regard du staff d’Ancelotti.

Interrogé par les journalistes pour savoir si sa performance avait plu aux représentants de la sélection nationale présents au stade pour l’observer, la star brésilienne a répondu : «Je suis heureux d’avoir fait un bon match et de gagner à nouveau, c’est le plus important. Notre équipe doit continuer à progresser, nous ne pouvons pas reproduire les nombreuses erreurs commises aujourd’hui.Je n’ai rien à prouver à personne. Tout le monde connaît mon style. Je suis disponible, je suis un athlète, je me sens vraiment bien. Cela dépend d’eux». Appelé par Dorival en début d’année, mais finalement forfait en raison d’un problème physique, Neymar n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale brésilienne depuis octobre 2023, alors sous les ordres de Fernando Diniz, lorsqu’il s’était blessé lors d’un match contre l’Uruguay en éliminatoires de la Coupe du Monde. La prochaine liste de Carlo Ancelotti pour les derniers matchs de qualification sera annoncée à la fin du mois. L’équipe affrontera le Chili le 4 septembre et la Bolivie cinq jours plus. Avec Neymar ? Affaire à suivre.