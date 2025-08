Accord Lens-Udinese pour le transfert de Florian Thauvin

A ce rythme, Didier Deschamps va revenir entraîner en Ligue 1, pour avoir le plaisir de croiser son groupe de champions du monde 2018 chaque week-end. Après Paul Pogba à Monaco et Olivier Giroud à Lille, c’est au tour du RC Lens de s’offrir le plaisir d’accueillir dans son effectif un vainqueur de Mondial et ancienne gloire de notre championnat, en la personne de Florian Thauvin.

Selon nos informations, le club sang-et-or est parvenu à trouver un accord avec l’Udinese pour le transfert du milieu offensif français âgé de 32 ans contre 6 millions d’euros. Un dénouement heureux qui vient récompenser le travail de la direction lensoise, qui avait déjà abordé le joueur au cours des mois précédents. Cela n’avait pas pu se faire avant, c’est désormais acté, Thauvin va bien revenir en Ligue 1, lui qui avait illuminé Bastia et l’OM durant la première partie de sa carrière.

Thauvin voulait revenir en L1

Alors qu’il était prêt à rester à Udine, qui l’avait prolongé d’un an, Thauvin a été séduit par le challenge proposé par son ami Jean-Louis Leca, l’ancien gardien devenu directeur sportif. A savoir un rôle prépondérant, au cœur du jeu et du vestiaire, un peu comme le guide de cette équipe jeune et pleine d’ambitions, le tout appuyé sur un contrat de 3 ans. Une belle durée pour un joueur de cet âge.

Thauvin a donc trouvé un point de chute qui lui convient, lui qui a souvent déclaré vouloir revenir jouer en Ligue 1. Lens a maintenu le contact et peut ainsi réaliser ce gros coup, d’autant plus important qu’il avait besoin de se renforcer offensivement. Il n’y a désormais plus qu’à espérer que Thauvin se montrera aussi efficace qu’il l’était du côté de l’Udinese, où il a achevé la dernière saison avec 9 buts et 6 passes décisives en 26 matches.