Menu Rechercher
Commenter 49
Ligue 1

OM : le message fort de Pablo Longoria

Par Aurélien Macedo
3 min.
Pablo Longoria président de Marseille @Maxppp

Cet été, l’Olympique de Marseille a été très actif. Débousant 65 millions d’euros sur Igor Paixao (Feyenoord), Jonathan Rowe (Norwich City), Pierre-Emile Hobjberg (Tottenham), Neal Maupay (Everton), Facundo Medina (Lens), Timothy Weah (Juventus), Angel Gomes (Lille), CJ Egan-Riley (Burnley) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), le club phocéen s’est bien renforcé.

La suite après cette publicité

Alors que la saison débutera ce vendredi avec un joli duel contre le Stade Rennais, le président Pablo Longoria sera très attentif aux premiers pas de l’OM version 2025/2026. Sur son compte instagram, le dirigeant espagnol s’est fendu d’un message combattant : «un seul horizon : poursuivre le travail, bâtir pour l’OM.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (49)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier