OM : le message fort de Pablo Longoria

Cet été, l’Olympique de Marseille a été très actif. Débousant 65 millions d’euros sur Igor Paixao (Feyenoord), Jonathan Rowe (Norwich City), Pierre-Emile Hobjberg (Tottenham), Neal Maupay (Everton), Facundo Medina (Lens), Timothy Weah (Juventus), Angel Gomes (Lille), CJ Egan-Riley (Burnley) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), le club phocéen s’est bien renforcé.

Alors que la saison débutera ce vendredi avec un joli duel contre le Stade Rennais, le président Pablo Longoria sera très attentif aux premiers pas de l’OM version 2025/2026. Sur son compte instagram, le dirigeant espagnol s’est fendu d’un message combattant : «un seul horizon : poursuivre le travail, bâtir pour l’OM.»