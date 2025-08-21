Menu Rechercher
Nottingham Forest officialise l’arrivée de Douglas Luiz

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce jeudi soir, Nottingham Forest a annoncé l’arrivée de Douglas Luiz en provenance de la Juve. L’international brésilien de 27 ans débarque sous la forme d’un prêt assorti d’une obligation d’achat conditionnée à son nombre d’apparitions en Premier League. En cas de non-respect de ce quota, Forest garde malgré tout la possibilité de rendre le transfert définitif pour environ 30 millions d’euros.

Arrivé l’été dernier à la Juventus en provenance d’Aston Villa pour 50 M€, Douglas Luiz n’a pas réussi à s’imposer, ne comptant que 27 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement trois titularisations en Serie A. Ce recrutement s’inscrit dans un mercato particulièrement animé du côté de Nottingham Forest. Le club des East Midlands a déjà bouclé les arrivées de Hutchinson, McAtee, Igor Jesus, Cairo, Kalimuendo et Ndoye, tout en poursuivant ses efforts pour recruter Rico Lewis à Manchester City.

