INEOS attaque Tottenham en justice

Propriétaire d’une partie de Manchester United, Jim Ratcliffe est également propriétaire d’INEOS, une société anglaise spécialisée dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie. En 2022, cette entreprise avait signé un contrat de sponsoring de 5 ans avec Tottenham qui a été résilié en mars dernier quand les Spurs ont intenté une action en justice contre INEOS pour ne pas avoir payé une annuité de plus de 5 millions de livres sterling. Cependant, d’après The Telegraph, c’est au tour d’INEOS de contre-attaquer.

En effet, INEOS réclame un million de livres sterling à Tottenham en l’accusant d’avoir mené des négociations avec Audi lors du transfert d’Harry Kane au Bayern Munich à l’été 2023. Si un accord de partenariat n’a pas été trouvé entre Tottenham et Audi, INEOS estime que ces événements étaient une raison suffisante pour qu’INEOS ne continue pas le contrat de sponsoring.