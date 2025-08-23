Manchester United va miser sur un gardien inattendu pour 20 M€

Depuis plusieurs années, Manchester United court derrière un bon gardien. Après le départ de David De Gea, les Red Devils patinent à ce poste. Depuis deux saisons, les dirigeants mancuniens ont décidé de miser sur André Onana. Au sortir d’une belle aventure avec l’Inter Milan, le gardien camerounais n’a jamais su répondre aux attentes placées en lui à Old Trafford. Très souvent critiqué et auteur de nombreuses boulettes depuis le début de son aventure mancunienne, l’ancien de l’Ajax Amsterdam n’était pas titulaire la semaine dernière lors du match d’ouverture de Premier League contre Arsenal. Annoncé comme étant en convalescence, le portier de 29 ans risque d’être en concurrence cette saison avec Altay Bayindir.

La suite après cette publicité

Le Turc, doublure d’Onana l’an passé, n’a pas marqué des points la semaine dernière face aux Gunners avec une boulette qui a coûté la défaite à son équipe. Ainsi, le board d’United peut encore s’activer sur le marché des transferts, qui se clôture dans moins de 10 jours. En ce sens, The Guardian explique ce vendredi que Manchester United est sur le point de s’offrir Senne Lammens pour 20 millions d’euros. Le portier de 23 ans évolue depuis deux ans au Royal Antwerp et a été appelé pour la première fois en 2025 avec la Belgique. Selon la publication anglaise, Lammens devrait être la concurrence d’André Onana pour le poste de numéro 1.