Virgil van Dijk voulait signer au Real Madrid

L’histoire aurait pu être différente pour Virgil van Dijk. Malgré des éliminations douloureuses en Ligue des Champions face au Real Madrid — y compris deux finales (2018 et 2022) et d’autres sorties en 2021 et 2023 — le défenseur central de Liverpool a envisagé un temps de rejoindre le club espagnol. Selon le quotidien AS, ses agents ont même contacté des représentants espagnols dans l’espoir d’établir un lien direct avec les Merengues, mais toutes les propositions ont été rejetées, notamment en raison de sa rupture du ligament croisé du genou droit en 2020, dont il s’est pourtant pleinement remis.

La suite après cette publicité

Pourtant, Van Dijk a attendu presque la dernière minute, jusqu’au 17 avril, pour accepter la prolongation de contrat proposée par les Reds, refusant d’autres offres sportivement ou financièrement attractives, y compris celle du club saoudien Al-Hilal. Si l’international néerlandais et le Real Madrid ne feront jamais histoire commune, les Madrilènes continuent de s’intéresser à d’autres joueurs d’Anfield. Trent Alexander-Arnold a renforcé la Casa Blanca cet été, tandis que le nom d’Ibrahima Konaté est désormais évoqué avec insistance comme une possible recrue pour le Santiago Bernabéu, alors que son contrat actuel se termine le 30 juin prochain.