OL : le post acide de Nicolas Tagliafico contre l’arbitrage face au PSG

Ce dimanche, l’OL l’a mauvaise. Dominateurs pendant une partie de la rencontre, les Gones avaient les armes pour s’imposer à domicile face au PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Finalement, ce sont les Parisiens qui sont repartis du Rhône avec la victoire grâce à un but de la tête de Joao Neves en toute fin de rencontre.

Outre ce dénouement cruel, les Lyonnais pestent contre l’arbitrage. Expulsé en fin de rencontre, Nicolas Tagliafico a fait part de son mécontentement envers Benoît Bastien à de nombreuses reprises ce soir. Après la rencontre, l’Argentin de 33 ans en a remis une couche. En réaction à plusieurs décisions litigieuses parues sur les réseaux sociaux, le défenseur gauche a réagi sur X avec deux emojis qui symbolisent son dégoût.