Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

OL : le post acide de Nicolas Tagliafico contre l’arbitrage face au PSG

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Nicolas Tagliafico @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Ce dimanche, l’OL l’a mauvaise. Dominateurs pendant une partie de la rencontre, les Gones avaient les armes pour s’imposer à domicile face au PSG en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Finalement, ce sont les Parisiens qui sont repartis du Rhône avec la victoire grâce à un but de la tête de Joao Neves en toute fin de rencontre.

La suite après cette publicité
Nico Tagliafico
🤐🤢
🇵🇸
Mdrrrrrrrrrrrrrrr c’est hilarant
Voir sur X

Outre ce dénouement cruel, les Lyonnais pestent contre l’arbitrage. Expulsé en fin de rencontre, Nicolas Tagliafico a fait part de son mécontentement envers Benoît Bastien à de nombreuses reprises ce soir. Après la rencontre, l’Argentin de 33 ans en a remis une couche. En réaction à plusieurs décisions litigieuses parues sur les réseaux sociaux, le défenseur gauche a réagi sur X avec deux emojis qui symbolisent son dégoût.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
PSG
Nicolás Tagliafico

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
PSG Logo Paris Saint-Germain
Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier