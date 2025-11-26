Juventus : les mots forts de Luciano Spalletti

L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a salué la première victoire de son équipe en Ligue des Champions cette saison, obtenue dans les dernières minutes contre Bodø (3-2). Malgré des difficultés en première mi-temps, la Juve a su hausser son niveau en seconde période pour dominer le jeu et concrétiser ses occasions. « Tout le monde a peiné ici, mais en seconde période, nous avons mieux fait. Parfois, nous manquons de caractère et de courage, mais là, nous avons montré de quoi nous sommes capables, et nous devons continuer sur cette lancée, car cette équipe a la rage de vaincre », a expliqué le technicien italien au micro de Sky Sports, visiblement satisfait de la détermination affichée par ses joueurs.

Spalletti a également insisté sur la valeur de cette victoire pour l’équipe, tant sur le plan mental que physique. « Nous traversons une période difficile à tous les niveaux. C’est pourquoi cette victoire est cruciale. Maintenant, nous devons continuer sur cette lancée et chacun doit mûrir, tant mentalement que sur le terrain. Nous devons améliorer notre condition physique, mais l’équipe a la motivation », a-t-il ajouté, soulignant l’importance de maintenir l’énergie et la détermination pour la suite de la compétition.