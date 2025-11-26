PSG - Tottenham : les compositions probables

Trois semaines après sa défaite contre le Bayern Munich au Parc des Princes, le PSG doit remettre le contact en Ligue des Champions. Les trois succès initiaux l’ont placé parmi les meilleures équipes mais il s’agit de conforter cette avance sur la concurrence et assurer sa place dans le top 8e à la fin de cette phase de championnat. La réception de Tottenham (21h) est abordable, et ce même si les Londoniens ont une belle équipe sur le papier. Ils n’ont d’ailleurs toujours pas perdu en C1 cette saison (2 victoires et 2 nuls).

Luis Enrique a profité de la venue du HAC samedi soir pour faire tourner et aligner une équipe compétitive ce soir. On devrait retrouver un onze plus habituel, même s’il reste encore des blessés comme Hakimi et Doué, Dembélé étant de retour dans le groupe. Chevalier sera bien sûr dans le but, lui qui a probablement de sa meilleure prestation face aux Normands samedi depuis sa signature. Pour le défendre, il aura probablement Zaïre-Emery sur sa droite et Nuno Mendes sur sa gauche, aidé de sa charnière titulaire avec Marquinhos, qui ferait sa 500e apparition sous le maillot parisien, et Pacho.

Mayulu en pointe, Barcola à droite ?

Au milieu, on aura du classique également. On devrait même retrouver l’entrejeu qui a dominé l’Europe au printemps dernier avec Vitinha en pointe basse, aidé par João Neves et Fabian Ruiz. Il y a plus d’incertitudes devant, surtout avec les blessures des titulaires habituels. Gonçalo Ramos a encore déçu en étant dans le onze de départ. Il devrait reprendre sa place sur le banc pour laisser la place à un trio constitué de Barcola à droite, Mayulu en pointe, comme face au Barça, et Kvaratskhelia à gauche. En grande forme en ce moment, Lee débuterait comme remplaçant.

En face, Tottenham a une revanche à prendre sur lui-même. Les Spurs ont été lourdement battus par Arsenal dans le derby de Londres ce week-end. Thomas Frank devrait opter pour un 4-2-3-1 avec quelques vieilles connaissances du PSG. Vicario sera présent comme gardien avec une défense constituée de droite à gauche de Porro, Romero, Van de Ven et Udogie. Le double-pivot serait constitué de Bentancur et Palhinha. Dans un registre plus offensif, Xavi Simons évoluerait dans un rôle de numéro 10 avec Kudus et Odobert sur les côtés pour soutenir Randal Kolo Muani, qui serait préféré à Richarlison.