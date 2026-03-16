Keylor Navas était au fond du trou quand il a quitté le PSG

Joueur des Pumas depuis l’été 2025, Keylor Navas (39 ans) n’a pas oublié la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Passé par la capitale française entre 2019 et 2024, le gardien costaricain a passé six mois au chômage après son départ des Rouge et Bleu avant de rebondir aux Newell’s Old Boys en janvier 2025. Un rebond salutaire pour l’ancien pensionnaire du PSG qui a confié avoir été au plus bas au moment de quitter l’Hexagone.

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« Je sais qui je suis. Je connais ma façon de jouer. Je me connais bien physiquement et je n’ai jamais été en mauvaise forme physique. J’étais mal mentalement, mais pas physiquement. Et, une fois que j’ai retrouvé ma stabilité mentale et émotionnelle, mon corps allait bien et je savais que j’allais pouvoir m’entraîner, me donner à fond et disputer de bons matchs. Quand je suis parti en Argentine, j’y suis arrivé plein d’enthousiasme, car je me sentais à nouveau prêt à jouer. Je me sentais serein. Je suis arrivé dans un club où les supporters m’ont très bien accueilli, ils m’ont soutenu parce que je pense aussi leur avoir offert de bonnes performances sur le terrain. Ce que je retiens, ce sont les moments positifs vécus, les amis que j’ai pu me faire, les coéquipiers avec lesquels je continue de parler et avec lesquels j’ai noué de très bonnes relations. Je pense que c’était le but, et aussi de me prouver à moi-même que j’étais encore capable de jouer et de profiter du football. Tout le monde y a gagné, eux comme moi », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mundo Deportivo.