Premier League : Arsenal humilie Tottenham dans le North London Derby et creuse l’écart en tête

C’était le match tant attendu de ce week-end de Premier League : le grand « North London Derby (derby du nord de Londres) » opposant Arsenal, premier de Premier League, à Tottenham (huitième avant le match), à l’Emirates Stadium. Côté Gunners, Mikel Arteta devait faire sans Gabriel, blessé avec le Brésil, remplacé par Piero Hincapié aux côtés de William Saliba dans l’axe. Déjà privés de Viktor Gyökeres, Kai Havertz et Martin Ødegaard dans le secteur offensif, les leaders du championnat voient leur défense mise à l’épreuve pour clore cette année 2025. De son côté, Tottenham alignait une défense à trois, avec Cristian Romero, Kevin Danso et Micky van de Ven, et pouvait aussi compter sur Mohammed Kudus, Richarlison et Wilson Odobert pour tenter de perturber l’arrière-garde d’Arsenal. Les Français Kolo Muani et Mathys Tel ont démarré sur le banc des Spurs, tout comme l’ancien du PSG, Xavi Simons.

La suite après cette publicité

Avec 197 confrontations historiques, Arsenal domine (84 victoires contre 61 pour Tottenham), et les deux formations anglaises affichent des bilans assez impressionnants dans leur domaine. En effet, Arsenal est quasi imbattable à domicile, tandis que Tottenham est la meilleure défense à l’extérieur. Après la victoire d’Aston Villa à Leeds (2-1), les Spurs pouvaient espérer grimper provisoirement à la 4e place en cas de succès contre son grand rival londonien. Arsenal a poussé très tôt, à l’image d’Eberechi Eze, dont le ballon piqué pour Rice a vu la reprise de volée repoussée par Vicario, tandis que l’ancien du RC Lens, Danso, a failli tromper son propre gardien. Les duels ont été âpres dès l’entame : le jeu a été brièvement stoppé : Trossard est resté au sol après un gros contact avec Palhinha, qui a touché involontairement le Belge au tibia (12e). Au fil de la première mi-temps, Tottenham a tenté de gérer le jeu et de ralentir le rythme, mais Arsenal a monopolisé le ballon et a imposé son pressing dès le milieu de terrain. À la 32e minute, Bentancur a écopé d’un carton jaune pour une faute sur Saka, offrant un coup franc dangereux que le portier Vicario a repoussé d’un plongeon spectaculaire.

Eberechi Eze signe un triplé lors de son premier North London Derby

Quelques instants plus tard, sur un délice de ballon piqué de Mikel Merino, Trossard a ouvert le score pour les Gunners en trompant Vicario du pied gauche après un contre involontaire du défenseur des Spurs van de Ven (1-0, 36e). Seulement 4 petites minutes plus tard, les hommes d’Arteta ont doublé la mise grâce à la recrue estivale, Eberechi Eze, qui a enchaîné rapidement après un centre repoussé par Danso pour fusiller Vicario d’une frappe rasante du pied droit (2-0, 41e). Avec ce but, l’international anglais a inscrit son 2e but de la saison en PL. Juste avant la pause, les esprits se sont échauffés entre Timber et Udogie, mais l’arbitre n’a averti personne. Le coup franc qui a suivi a été renvoyé directement par la défense de Tottenham. Dès le retour des vestiaires, l’ancienne star de Crystal Palace s’est offert un doublé : après un pressing côté droit, Timber a servi Eze à l’entrée de la surface, plein axe, et ce dernier a ajusté Vicario d’une frappe du pied gauche au ras du poteau (3-0, 46e). Les hommes de Thomas Frank ont poussé ensuite et ont réussi à réduire la marque grâce à un but totalement exceptionnel de Richarlison (3-1, 55e). D’en dehors de la surface, le Brésilien de 28 ans a tenté un lob instinctif et a surpris le portier Raya, relançant ainsi Tottenham d’un superbe but après une récupération de Palhinha au milieu de terrain. À noter que Richarlison a marqué sur la toute première frappe des Spurs dans ce derby.

La suite après cette publicité

Le coach des Spurs Thomas Frank a voulu apporter du sang neuf à son équipe en faisant entrer Kolo Muani et Pape Matar Sarr (66e), mais les Gunners sont restés très concentrés et combatifs à la perte du ballon. À la 73e, Saka a réveillé ses coéquipiers et le public de l’Emirates avec une frappe enroulée du pied gauche depuis l’entrée de la surface, que Vicario a repoussée en corner, suivie d’une tentative de Kudus à la 74e, facilement captée par Raya. Mais Arsenal a ensuite remis les bouchées doubles grâce à Eberechi Eze, auteur de son premier triplé sous les couleurs des Gunners : annoncé cet été du côté de Tottenham avant de finalement choisir l’autre club du nord de Londres, il a parfaitement choisi son match pour marquer l’esprit de ses nouveaux supporters. Sur une action initiée par Merino et relayée par Trossard, Eze a marqué dans l’axe pour redonner 3 buts d’avance à Arsenal (4-1, 76e), et quelques instants plus tard, il a failli inscrire un quadruplé, mais Vicario a plongé avec brio pour repousser sa frappe vers la lucarne. À la 87e, un début de bagarre a éclaté près du rond central après une faute de Rice sur Simons : Romero a pris à partie l’Anglais, qui a finalement été averti. Avec cette large victoire, Arsenal fait un énorme pas au classement de Premier League, prenant 6 points d’avance sur son dauphin Chelsea, tandis que Tottenham, désormais 9e, ne viendra pas en confiance au Parc des Princes mercredi prochain, en C1.