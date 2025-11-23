AS Monaco : la nouvelle sortie de Paul Pogba après son grand retour

Le retour de Paul Pogba sur les terrains marquera, à coup sûr, cette 13e journée de Ligue 1. Malgré la lourde défaite de l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais (1-4), la Pioche a fait son come-back, 811 jours après son dernier match officiel. Ce dimanche soir, l’international français - qui s’était déjà exprimé quelques minutes après la rencontre - a une nouvelle fois tenu à remercier tous ses soutiens.

«La nuit dernière a été inoubliable. Retrouver le terrain après deux ans d’absence a été un moment indescriptible. Aux supporters, merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien. À tous ceux qui m’ont soutenue, encouragée et poussée à chaque étape de ce parcours, je suis profondément reconnaissante. Ce premier album n’était pas seulement le mien. Elle vous appartenait à tous ceux qui n’ont jamais cessé de me soutenir», a déclaré le milieu de terrain monégasque sur X. Classe.