AS Monaco : la nouvelle sortie de Paul Pogba après son grand retour
Le retour de Paul Pogba sur les terrains marquera, à coup sûr, cette 13e journée de Ligue 1. Malgré la lourde défaite de l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais (1-4), la Pioche a fait son come-back, 811 jours après son dernier match officiel. Ce dimanche soir, l’international français - qui s’était déjà exprimé quelques minutes après la rencontre - a une nouvelle fois tenu à remercier tous ses soutiens.
Stepping back onto the pitch after two years away meant more to me than I can express. To the fans, thank you for the love, the energy, and the belief.
To everyone who stood behind me, supported me, and pushed me through every moment of this journey, I’m deeply grateful. This debut wasn’t just mine…
it belonged to all of you who never stopped supporting me.
«La nuit dernière a été inoubliable. Retrouver le terrain après deux ans d’absence a été un moment indescriptible. Aux supporters, merci pour votre amour, votre énergie et votre soutien. À tous ceux qui m’ont soutenue, encouragée et poussée à chaque étape de ce parcours, je suis profondément reconnaissante. Ce premier album n’était pas seulement le mien. Elle vous appartenait à tous ceux qui n’ont jamais cessé de me soutenir», a déclaré le milieu de terrain monégasque sur X. Classe.
