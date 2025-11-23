Menu Rechercher
Premier League

Liverpool : Virgil van Dijk reconnaît avoir abandonné Arne Slot

Liverpool 0-3 Nottingham

Virgil van Dijk n’a pas caché sa frustration après la lourde défaite de Liverpool à domicile contre Nottingham Forest (3-0 à Anfield). Le capitaine néerlandais a reconnu une après-midi « décevante et difficile à accepter », assumant pleinement la responsabilité collective du groupe. « Nous laissons tomber Arne Slot, c’est certain, mais nous nous sommes aussi laissés tomber nous-mêmes », a-t-il déclaré, soulignant que les champions ne peuvent pas se permettre un tel niveau de performance.

Malgré l’ampleur du revers, Van Dijk a assuré qu’il n’était pas question d’abandonner. Il appelle à la remise en question et à la solidarité pour sortir de ce qu’il qualifie de « désastre ». Avec un nouveau match dès mercredi, le défenseur refuse toute résignation : « Je ne vais pas rentrer chez moi pour pleurer. Je vais réfléchir à la manière dont nous pouvons renverser la situation, et j’espère que tout le monde fera pareil». L’heure est arrivée de réagir en Ligue des champions.

