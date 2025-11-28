Le Real Madrid recale froidement Ibrahima Konaté

La parole est à la défense. En 2026, le Real Madrid veut injecter du sang neuf au sein de son arrière-garde. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont se séparer de David Alaba, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin prochain. Le polyvalent autrichien, capable de jouer dans l’axe comme au poste de latéral gauche, voire au milieu, a été trop souvent blessé. Son sort est déjà scellé. On ne peut pas en dire autant d’Antonio Rüdiger. En fin de contrat à la fin de la saison, l’Allemand est considéré comme une référence à son poste et un taulier au sein du vestiaire.

Alors que certains annonçaient son possible départ l’été prochain, la donne est peut-être en train de changer. Une prolongation d’une année n’est pas exclue par le joueur comme la Casa Blanca. Malgré tout, les Madrilènes scrutent depuis plusieurs mois le marché des défenseurs centraux. Ce qui n’est pas forcément un bon signe pour Rüdiger et les autres joueurs déjà en place. Dans l’idéal, le Real Madrid veut un spécialiste du poste ni trop jeune, ni trop vieux avec déjà une solide expérience. Si sa situation contractuelle est avantageuse, ce serait la cerise sur le gâteau.

Le Real Madrid ne veut pas de Konaté

Marc Guehi (25 ans, Crystal Palace), Dayot Upamecano (27 ans, Bayern Munich) et Ibrahima Konaté (26 ans Liverpool) sont les trois noms qui reviennent le plus souvent ces derniers mois. Et ils cochent toutes les cases, puisqu’ils sont tous sous contrat jusqu’en 2026. Pendant longtemps, le Français des Reds a été désigné comme la priorité des Merengues. Mais il y a quelques semaines, nous vous avons révélé en exclusivité sur notre site que la cible n°1 du Real Madrid est Upamecano, avec lequel un accord verbal a été trouvé. Mais rester au Bayern Munich n’est pas exclu pour le défenseur, suivi aussi par le PSG.

Pour Konaté, qui a une offre de prolongation à Liverpool et qui est aussi dans le viseur du PSG, nous vous avons précisé qu’il aimerait jouer à Madrid. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que cette envie soit réciproque. Ce vendredi, The Athletic révèle que le Real Madrid a informé directement et sans équivoque le LFC qu’il n’a aucun intérêt à recruter "Ibou" Konaté. Ce, malgré toutes les spéculations. Les Madrilènes ne veulent pas du Frenchy. Un coup dur pour Konaté, qui voit une porte se fermer. Ses récentes performances en club comme en sélection, très critiquées en Angleterre, ont certainement pesé dans la balance.