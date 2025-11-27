Liverpool : Ibrahima Konaté prend très cher en Angleterre

Mais qu’arrive-t-il à Liverpool ? Le champion d’Angleterre est méconnaissable depuis le début de la saison. Il est même en train de signer sa pire série depuis 71 ans après avoir perdu hier son 9e match sur les 12 derniers toutes compétitions confondues. Cette fois, c’est le PSV Eindhoven qui est venu s’imposer largement à Anfield 4-1. La qualification n’est pas compromise non plus. 13e avec 9 points en C1, le club de la Mersey devrait au minimum atteindre les barrages mais cette nouvelle désillusion a mis en évidence les nombreux manques du moment, défensifs notamment avec pas moins de 14 buts encaissés sur les 3 dernières rencontres.

Si Virgil van Dijk a signé « sa pire performance depuis qu’il est chez les Reds », écrit The Telegraph ce jeudi, son compère en charnière centrale est lui aussi complètement à côté de ses crampons. Ibrahima Konaté est à l’image de son équipe. Il n’est plus du tout ce défenseur si fiable, si autoritaire, à la fois physique et véloce. Le Français donne même l’impression d’être totalement perdu sur le terrain. À plusieurs reprises, on l’a vu oublier sa zone, obligeant ses partenaires à combler les trous. Et que dire de cette grossière erreur sur le 3e but hollandais où il rate inexplicablement son intervention ? Son remplacement n’a pas traîné…

Slot prend sa défense

Slot a choisi de faire entrer un attaquant (Chiesa) pour tenter de revenir, en vain. «Quand on est menés 2-1 ou 3-1, j’ai tendance à faire des changements offensifs», s’est justifié l’entraîneur en conférence de presse au lendemain de cette gifle. Pour les observateurs sur place, il est temps de faire confiance à Joe Gomez. «Il aurait pu être titulaire. Konaté ne s’était pas entraîné deux jours avant le match. Avec si peu de défenseurs et deux joueurs qui risquent de ne pas pouvoir jouer 90 minutes, c’est un risque. J’ai donc décidé de le maintenir sur le banc au cas où Ibou se blesserait», a poursuivi Slot, qui ne souhaite pas mettre en avant les individus.

«Nos performances n’ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous pensons pouvoir faire mieux. La saison dernière, malgré nos bons résultats, l’accent était mis sur les individualités. Il faut privilégier le collectif. Si c’est l’inverse qui se produit, nous devrions faire de même et nous concentrer sur l’équipe.» Il n’empêche, tout le monde s’accorde à dire que Konaté traverse une très mauvaise passe. Celle-ci intervient en plus de cela à un moment délicat. En fin de contrat à Liverpool en juin prochain, le défenseur de 26 ans n’a toujours pas prolongé. Il se sait dans le viseur du Real Madrid, comme nous vous le révélions, et pourrait être perturbé par cette agitation.

«Oh mon Dieu, Konaté ! Mais regardez Konaté !»

«J’ai vu énormément de choses dans la presse, récemment, comme quoi Liverpool m’a fait une nouvelle offre… Je ne sais pas, ça sort d’où. Mes agents continuent de discuter avec Liverpool, j’espère que ma décision sera prise très prochainement pour pouvoir l’annoncer», expliquait-il lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, où il n’a pas vraiment marqué de points, une nouvelle fois. Ses piètres prestations en club n’encouragent pas un changement de statut en sélection et sa place de troisième défenseur derrière Upamecano et Saliba. Alors qu’il ambitionne «de mettre une migraine» à Didier Deschamps, c’est son propre mal de tête qu’il doit soigner.

«Konaté, pour son propre bien, devrait passer un peu de temps sur le banc», écrit le Liverpool Echo qui lui a collé un douloureux 3/10. Jamie Carragher tape encore plus fort. «Oh mon Dieu, Konaté ! Oh mon Dieu, Konaté ! Mais regardez Konaté !», s’est-il emporté sur le plateau de CBS, allant jusqu’à parler d’une «faute passible de licenciement» de le faire jouer en ce moment. «J’en ai marre d’eux. Franchement, ce Konaté… C’est une faute grave que l’entraîneur continue de le sélectionner. Il devrait être viré pour ça.» Légende des Reds et vainqueur de la C1 en 2005, l’ancien défenseur a peut-être eu des paroles prémonitoires à l’égard de Slot, plus menacé que jamais.