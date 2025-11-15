Liverpool : la mise au point musclée d’Ibrahima Konaté sur son avenir

Ce dimanche, l’équipe de France terminera sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026 par un dernier déplacement sur la pelouse de l’Azerbaïdjan, à Bakou, dimanche (18 heures). Une rencontre anecdotique, puisque les Bleus sont qualifiés depuis cette large victoire acquise contre l’Ukraine, jeudi (4-0). Sans Kylian Mbappé, touché et forfait pour le déplacement à Bakou, Didier Deschamps devrait aligner une équipe remaniée et donner du temps de jeu à certains. C’est notamment le cas d’Ibrahima Konaté (26 ans), en concurrence avec William Saliba et Dayot Upamecano.

La suite après cette publicité

Le défenseur central de Liverpool vivra, en plus de la Coupe du monde 2026, un été mouvementé puisque son contrat s’achèvera à l’issue de la saison actuelle. De plus, plusieurs rumeurs concernant un transfert au Real Madrid ont été évoquées en Espagne. La Casa Blanca, qui souhaite mettre la main sur un défenseur expérimenté ni trop vieux, ni trop jeune, a jeté son dévolu sur Konaté. En juin dernier, nous vous avons d’ailleurs révélé sur notre site que le Français est prêt à quitter les Reds.

La suite après cette publicité

Ibrahima Konaté entretient le flou

Et ce samedi, en conférence de presse, le défenseur tricolore est resté évasif sur le sujet et notamment sur sa prolongation à Liverpool. «J’ai vu énormément de choses dans la presse, récemment, comme quoi Liverpool m’a fait une nouvelle offre… je ne sais pas ça sort d’où. Mes agents continuent de discuter avec Liverpool, j’espère que ma décision sera prise très prochainement pour pouvoir l’annoncer», a-t-il lâché, jetant le doute sur son avenir chez les Reds et un possible transfert à Madrid se précise.

Mais là aussi, Ibrahima Konaté sera en concurrence avec un autre défenseur tricolore. En fin de contrat au Bayern Munich au mois de juin, Dayot Upamecano a déjà un accord verbal avec le Real Madrid, selon nos informations. Son profil et son expérience, ainsi que le fait qu’il soit libre en fin de saison, font de lui le joueur parfait aux yeux des dirigeants. Reste à savoir ce que décidera Ibrahima Konaté, qui n’a donc toujours pas avancé pour prolonger avec Liverpool.