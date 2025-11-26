Barça : Hansi Flick envoie un message fort à Araujo

Malgré l’enjeu majeur de ce déplacement à Stamford Bridge, le FC Barcelone a de nouveau sombré dans un moment clé de Ligue des Champions (3-0). Capitaine d’un Barça déjà bousculé et mené après un but contre son camp de Jules Koundé, Ronald Araujo a fait basculer la rencontre en commettant deux erreurs coup sur coup : un premier carton jaune pour protestation, puis un gros tacle totalement inutile sur Marc Cucurella qui a valu au défenseur uruguayen d’être expulsé avant la pause. Une rechute qui rappelle d’autres craquages, comme celui face au PSG l’an passé, en C1.

Après la rencontre, Hansi Flick a tenté de temporiser sans masquer son agacement : « je ne sais pas ce qui s’est passé avec le premier carton jaune. Je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n’aurait pas dû être sifflé comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n’était ni le bon moment ni la bonne action, mais c’est comme ça. On va voir un Barça différent, je peux vous le promettre. Je vois comment on s’entraîne, l’intensité et la qualité, et c’est différent d’il y a quelques semaines… J’ai un bon pressentiment. » Le message est passé.