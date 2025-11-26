Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

Barça : Hansi Flick envoie un message fort à Araujo

Par Allan Brevi
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Chelsea 3-0 Barcelone

Malgré l’enjeu majeur de ce déplacement à Stamford Bridge, le FC Barcelone a de nouveau sombré dans un moment clé de Ligue des Champions (3-0). Capitaine d’un Barça déjà bousculé et mené après un but contre son camp de Jules Koundé, Ronald Araujo a fait basculer la rencontre en commettant deux erreurs coup sur coup : un premier carton jaune pour protestation, puis un gros tacle totalement inutile sur Marc Cucurella qui a valu au défenseur uruguayen d’être expulsé avant la pause. Une rechute qui rappelle d’autres craquages, comme celui face au PSG l’an passé, en C1.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, Hansi Flick a tenté de temporiser sans masquer son agacement : « je ne sais pas ce qui s’est passé avec le premier carton jaune. Je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n’aurait pas dû être sifflé comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n’était ni le bon moment ni la bonne action, mais c’est comme ça. On va voir un Barça différent, je peux vous le promettre. Je vois comment on s’entraîne, l’intensité et la qualité, et c’est différent d’il y a quelques semaines… J’ai un bon pressentiment. » Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Ronald Araújo
Hansi Flick

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Ronald Araújo Ronald Araújo
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier