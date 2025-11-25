Barça : l’énorme faute d’Araujo sur Cucurella

Accroché par le Club Bruges (3-3) la journée précédente, le FC Barcelone voulait se relancer sur la pelouse de Chelsea. Un sacré défi pour des Blaugranas loin d’être fringants face aux cadors cette saison.

Mené au score après un but marqué contre son camp par Jules Koundé, le Barça va devoir revenir dans le match en deuxième période à dix contre onze. Déjà averti, Ronald Araujo a en effet été expulsé après un gros tacle en retard sur Cucurella. Encore une fois, le capitaine uruguayen du Barça a plombé son équipe en C1.