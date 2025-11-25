Ligue des Champions
Barça : l’énorme faute d’Araujo sur Cucurella
Accroché par le Club Bruges (3-3) la journée précédente, le FC Barcelone voulait se relancer sur la pelouse de Chelsea. Un sacré défi pour des Blaugranas loin d’être fringants face aux cadors cette saison.
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:52
Oh l'énorme tacle en retard d'Araújo sur Cucurella 😱Voir sur X
Le défenseur du Barça avait déjà un jaune, ça fait logiquement rouge et les Catalans sont à 10 🤐
#CHEBAR | #UCL
Mené au score après un but marqué contre son camp par Jules Koundé, le Barça va devoir revenir dans le match en deuxième période à dix contre onze. Déjà averti, Ronald Araujo a en effet été expulsé après un gros tacle en retard sur Cucurella. Encore une fois, le capitaine uruguayen du Barça a plombé son équipe en C1.
