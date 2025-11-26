OM : Roberto De Zerbi s’enflamme déjà pour la suite de la Ligue des Champions

Dans un Vélodrome incandescent et sous pression après un début de phase de championnat compliqué, l’OM a enfin trouvé le souffle européen qu’on attendait de lui. En renversant Newcastle (2-1) au terme d’un match au scénario totalement opposé entre les deux mi-temps, les Marseillais se relancent pleinement dans la course pour les barrages. Menés dès la 6e minute après un départ manqué et un alignement coupable, les Olympiens ont d’abord vacillé avant de retrouver un visage conquérant, soutenus par une intensité retrouvée au milieu et une créativité qui avait cruellement manqué face à l’Atalanta. Cette réaction collective a permis d’installer la rencontre dans un vrai combat de Ligue des Champions, où chaque duel comptait et où les individualités marseillaises ont progressivement pris le dessus.

Et si l’OM a renversé la vapeur, c’est aussi parce que Roberto De Zerbi a assumé ses choix forts et sa volonté d’aller de l’avant. Le technicien italien, qui avait encore innové dans son onze de départ, a vu son équipe revenir des vestiaires avec une agressivité et une précision transfigurées, concrétisées par un doublé express d’Aubameyang : «à part les 10 premières minutes, où on était dans les nuages, un peu perdu, après on a fait un gros match. On a bien joué, mais pas très bien. On a créé des occasions et peu subi. On a gagné un grand match, je suis vraiment très heureux, pour les joueurs aussi, Bakola, évidemment, Weah, Pavard, Balerdi, Vermeeren, qui a fait un gros match. C’est vraiment une belle soirée». Déjà tourné vers la suite de la compétition après ce succès essentiel, De Zerbi pourra s’appuyer sur cette prestation aboutie avec pressing coordonné, transitions tranchantes, solidité mentale retrouvée.

Une ambition affichée, une confiance retrouvée

Si la victoire a finalement été acquise dans un Vélodrome, l’OM a bien failli vivre une soirée cauchemardesque. Mais curieusement, Roberto De Zerbi n’a jamais semblé réellement inquiet. C’est du moins ce qu’a expliqué l’ancien coach de Sassuolo en conférence de presse après la rencontre marquée par le doublé précieux de l’inarrêtable Pierre Emerick Aubameyang : «honnêtement, c’est bizarre, mais j’étais très serein, tranquille à la pause. J’ai juste dit de continuer de jouer de cette manière, car on allait gagner ainsi ce match. En première mi-temps, on était dans le juste, à part les 10 premières minutes. Il y avait quelque chose de positif dans l’air. On était brillant, éveillé. Je voyais aussi Aubameyang en forme, ce n’est pas une question de buts ratés. Auba n’a rien à prouver à personne, il n’a juste qu’un défaut, c’est qu’il a 36 ans. En espérant qu’il pourra jouer 10 années en plus, car c’est vraiment un champion», a-t- il expliqué. À deux semaines d’un déplacement décisif en Belgique, l’OM vient peut-être de retrouver plus qu’une victoire, mais un élan.

Dans la suite de son point presse, l’entraîneur italien n’a pas manqué d’afficher une confiance totale en son groupe : «la confiance et l’estime de soi doivent venir normalement. On a six points, on en méritait au moins trois de plus. On est deuxième de L1 derrière le PSG, on aurait, là aussi, mérité plus. On est en train de faire les choses de la bonne manière. Il faut être exigeant sur la qualité de jeu. Ce soir c’était bon, mais pas optimal. Il ne faut pas que l’on se contente, qu’on se repose sur nos lauriers. On essaie d’être compétitif sur les deux compétitions, L1 et C1, on le fait de la bonne manière. Et tout cela sans parler des blessés, qui pèsent lourd. Quand les autres en ont autant, ils ne font pas les mêmes résultats que nous». Avec cette victoire surprise, l’OM, qui compte désormais six points, a évité un scénario catastrophe en Ligue des Champions. L’heure sera de confirmer et de valider son ticket face à Liverpool, l’Union Saint Gilloise et le Club Bruges.