EdF : les détails du nouveau contrat avec le Stade de France

Après de longues négociations, la Fédération française de football (FFF) et GL Events, nouveau concessionnaire du Stade de France, ont finalement trouvé un accord permettant aux Bleus de continuer à jouer dans l’enceinte où ils ont été sacrés champions du monde en 1998. La FFF a accepté de signer un pré-contrat, l’accord définitif devant intervenir d’ici la fin du premier trimestre 2026. Selon L’Équipe, le dispositif prévoit que l’équipe de France pourra jouer au Stade de France jusqu’au début des travaux de rénovation estimés à 120 millions d’euros, que GL Events envisage de démarrer en 2027 pour s’achever au plus tard en 2030. Pendant cette période, la FFF conservera la liberté de décider au coup par coup du lieu de ses matches, selon l’affiche et l’avancée des travaux. Cela pourrait la conduire à évoluer davantage en province ou au Parc des Princes dans les prochaines années.

Le volet financier a également été revu pour rééquilibrer les relations entre les deux parties. « Il y a eu en effet pendant très longtemps un déséquilibre économique très important en défaveur de la Fédération. Toutes les discussions ont donc porté sur un rééquilibrage. Ce nouveau deal offre un différentiel de plusieurs millions d’euros par saison en faveur de la Fédération », a expliqué Philippe Diallo, président de la FFF, dans les colonnes de L’Équipe. Lors du précédent contrat, la FFF payait environ 2 millions d’euros par match pour en disputer quatre par an et perdait souvent de l’argent après les frais. Le nouveau contrat prévoit un loyer indexé sur les recettes billetterie : plus l’affluence sera élevée, plus le loyer augmentera, tandis qu’un minimum sera garanti même en cas de faible affluence, avec un pourcentage supplémentaire sur les hospitalités. Un accord qui satisfait les deux parties.