Ligue des Champions : Arsenal domine le Bayern, Mbappé porte le Real, Liverpool humilié par le PSV

Cette 5e journée de Ligue des Champions nous offrait un choc alléchant entre Arsenal et le Bayern Munich, sans doute les deux meilleures équipes d’Europe actuellement. Pour ce choc à l’Emirates Stadium, Mikel Arteta effectuait deux changements par rapport à l’équipe qui avait dominé Tottenham en Premier League (4-1), il y a trois jours. Mosquera et Lewis-Skelly remplaçaient respectivement Hincapié et Calafiori. Pour le reste, du grand classique côté Gunners avec notamment Saka, Trossard et Eze derrière Merino en attaque. En face, Vincent Kompany alignait d’entrée le jeune Lennart Karl (17 ans), décisif contre Fribourg (6-2) mais sorti sur blessure, aux côtés d’Olise et de Gnabry. Harry Kane était logiquement titularisé à la pointe de l’attaque bavaroise.

Après un début de match serré où chacune des deux équipes a tenté d’imposer son jeu, ce sont finalement les Londoniens qui ont frappé en premier… sur corner. Après un coup de pied de coin tiré par Saka, Timber devançait Neuer pour l’ouverture du score (22e, 1-0). Malgré ce but, les Munichois n’ont mis que dix minutes pour réagir. Après une belle ouverture de Kimmich, Gnabry trouvait en première intention Karl dans la surface. Le diamant du Bayern logeait ensuite le ballon au fond des filets pour l’égalisation (32e, 1-1). Un but qui n’a fait qu’augmenter l’intensité de cette rencontre où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. En seconde période, Arsenal s’est montré dangereux sur coups de pied arrêtés et a multiplié les frayeurs sur la cage de Neuer. La défense allemande a finalement craqué après une passe interceptée d’Upamecano, un centre de Caliafiori et une reprise de Madueke (69e, 2-1), entré à la place de Trossard en première période. Quelques minutes plus tard, Eze lançait Martinelli en profondeur. Le Brésilien profitait d’un Neuer beaucoup trop avancé pour faire le break (76e, 3-1). Malmené par le Bayern par le passé, Arsenal a enfin battu sa bête noire en C1 (3-1) et consolide sa place de leader du classement de cette phase de ligue. Les Gunners sont quasiment qualifiés pour les 8es de finale. En face, les Bavarois concèdent leur premier revers de la saison, toutes compétitions confondues, et chutent à la 3e place, derrière le PSG.

Le réveil de Mbappé et du Real contre l’Olympiakos

Autre choc dans cette soirée de Ligue des Champions : l’Atlético de Madrid qui recevait l’Inter, invaincu jusque-là. Les vice-champions d’Europe ont concédé l’ouverture du score à la suite d’un centre de Simeone repris par Baena au second poteau, avant qu’Álvarez ne mette le ballon au fond des filets de Sommer (9e). Les Interistes sont revenus en seconde période avec une réalisation de Zielinski (54e), mais ont finalement été battus par la formation de Diego Simeone. Trouvé par Griezmann, José Maria Giménez propulsait le ballon de la tête (90e+3) pour faire exploser le Metropolitano et donner les trois points à l’Atlético. Avec ce succès (2-1), les Madrilènes grimpent à la 12e position. L’Inter manque l’opportunité de monter sur le podium et est 4e.

Battu par Liverpool lors de la 4e journée de C1 et tenu en échec par le Rayo Vallecano puis par Elche en championnat, le Real Madrid se déplaçait en Grèce pour affronter l’Olympiakos. Sans Courtois et Bellingham, les Madrilènes ont été surpris par la magnifique ouverture du score de Chiquinho après un jeu à 3 entre Podence, El Kaabi et Chiquinho conclu par une superbe frappe de ce dernier (8e). Dans le doute, les Merengues s’en sont remis, comme souvent, à Kylian Mbappé. Après trois matchs sans marquer, le numéro 10 s’est réveillé et de quelle manière ! En l’espace de sept minutes, le Français a inscrit un triplé (22e, 24e, 29e) pour permettre au Real de renverser la rencontre. Mais les Grecs n’ont pas abdiqué et sont revenus à 2-3, grâce à Taremi (52e). Mais cette soirée était décidément celle de Mbappé. Après un super travail sur son côté gauche, Vinicius Junior trouvait l’ancien Parisien, qui inscrivait alors son premier quadruplé en C1 (60e). Malgré le nouveau but d’Olympiakos signé El Kaabi (56e), le Real Madrid a tenu et a enfin renoué avec la victoire (3-4). La Casa Blanca est cinquième, avant de recevoir City lors de la prochaine journée, et est en bonne position pour accéder directement aux huitièmes de finale. L’Olympiakos concède un troisième revers en cinq matchs et est 33e.

Slot et Liverpool mis K.O par le PSV

Terrassé par Nottingham Forest à domicile (0-3), Liverpool devait montrer un autre visage face au PSV Eindhoven. Pourtant, les Reds ont très mal entamé cette rencontre suite à une main de Van Dijk dans la surface. Après le penalty transformé par Perisic (6e, s.p), les hommes d’Arne Slot se sont remis la tête à l’endroit et ont dominé leur sujet. Après une longue période de domination, Szoboszlai trouvait la faille (16e). Mais ces Reds sont bien malades et ils l’ont encore confirmé ce soir. Trouvé par Mauro Junior, Til finissait parfaitement pour redonner l’avantage aux Néerlandais (56e). Couhain Driouech corsait ensuite l’addition en inscrivant un doublé pour glacer définitivement les pensionnaires d’Anfield (73e, 90e+2).

Arne Slot et ses troupes concèdent une nouvelle défaite cette saison (1-4) et sont 13es du classement. Le PSV est 15e avec un point de retard sur son adversaire du soir. Dans les deux dernières rencontres de cette soirée, l’Atalanta a dominé Francfort (0-3), avec des buts de Lookmann, d’Ederson et de De Ketelaere. Les Italiens sont 10es, tandis que les Allemands sont 29es. Enfin, le Sporting Portugal a pris le meilleur sur le Club Bruges (3-0) et se glisse dans le top 8. Bruges est 26e.

Le classement complet de la Ligue des Champions

Les résultats de la soirée :

Arsenal 3 - 1 Bayern : Jürren Timber (22e), Noni Maduele (70e), Gabriel Martinelli (76e) / Lennart Karl (32e)

Atlético 2 - 1 Inter Milan : Julián Álvarez (16e), José Gimenez (90e+3) / Piotr Zielinski (54e)

Olympiakos 3 - 4 Real Madrid : Chiquinho (8e), Mehdi Taremi (52e) et Ayoub El Kaabi (81e) / Kylian Mbappé (22e, 24e, 29e, 60e)

Liverpool 1 - 4 PSV : Dominik Szoboszlai (16e) / Ivan Perisic (6e s.p), Guus Til (56e), Couhain Driouech (73e, 90e+2)

Francfort 0 - 3 Atalanta : Ademola Lookman (60e), Ederson (62e) et Charles de Ketelaere (65e)

Sporting 3 - 0 Club Bruges : Geovany Quenda (24e), Luis Suárez (31e), Trincao (70e)