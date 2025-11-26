Menu Rechercher
3 - 1
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
Arsenal
3 - 1
MT : 1-1
terminé
Bayern Munich
Temps forts
77'
3 - 1
Gabriel Martinelli (PD E. Eze)
69'
2 - 1
N. Madueke (PD R. Calafiori)
mi-temps
1 - 1
32'
1 - 1
(PD S. Gnabry) L. Karl
22'
1 - 0
J. Timber (PD B. Saka)

Notes des joueurs

#1 Logo Bayern Munich M. Olise 7.7 #2 Logo Arsenal FC D. Rice 7.6 #3 Logo Arsenal FC R. Calafiori 7.6
#1 Logo Arsenal FC J. Timber 7.4 #2 Logo Arsenal FC B. Saka 6.9 #3 Logo Arsenal FC E. Eze 6.9
Statistiques

Classement live 1 Arsenal 15 3 Bayern Munich 12
Possession 60% Bayern Munich Arsenal
Tirs 12 4 6 8 2 8
Grosses occasions créées 86% Arsenal 6 Bayern Munich 1
Compositions Arsenal 4-2-3-1 Bayern Munich 4-2-3-1

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2 #2 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 1 #3 Logo Arsenal FC Noni Madueke 1
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Lennart Karl 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Bayern Munich Michael Olise 3 #2 Logo Bayern Munich Lennart Karl 2
Fautes subies
#1 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 4 #2 Logo Bayern Munich Michael Olise 4 #3 Logo Bayern Munich Harry Kane 4
Tirs (%)
#1 Logo Bayern Munich Min-Jae Kim 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 7/8 88% #2 Logo Bayern Munich Josip Stanišić 6/7 86% #3 Logo Bayern Munich Joshua Kimmich 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC William Saliba 3 #2 Logo Bayern Munich Josip Stanišić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 3/3 100% #2 Logo Arsenal FC Jurriën Timber 3/3 100% #3 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 0/8 0% #2 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 0/7 0% #3 Logo Arsenal FC Noni Madueke 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Arsenal FC Myles Lewis-Skelly 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Bayern Munich Serge Gnabry 0/2 0% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 0/2 0% #3 Logo Bayern Munich Konrad Laimer 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Bayern Munich Dayot Upamecano 73/76 96% #2 Logo Arsenal FC William Saliba 36/38 95% #3 Logo Bayern Munich Jonathan Tah 68/72 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 3 #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 3

Classement buteurs

#3 Logo Bayern Munich Harry Kane 5 #5 Logo Arsenal FC Gabriel Martinelli 4 #11 Logo Bayern Munich Luis Díaz 3 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Série en cours
V
N
V
V
V
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
38% 3 Victoires 13% 1 Nul 50% 4 Victoires

Blessures & suspensions

Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Martin Ødegaard Martin Ødegaard Lésion du ligament collatéral tibial du genou Viktor Gyökeres Viktor Gyökeres Ischio-jambiers Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Blessure à l'aine Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Sacha Boey Sacha Boey Inconnu Jamal Musiala Jamal Musiala Blessure à la cheville Manuel Neuer Manuel Neuer Maladie Josip Stanišić Josip Stanišić Ischio-jambiers Alphonso Davies Alphonso Davies Lésion du ligament croisé antérieur du genou

Match Arsenal - Bayern Munich en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Bayern Munich.

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
1.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Giorgio Peretti arbitre assistant
Filippo Meli arbitre assistant
Fabio Maresca quatrième arbitre
Marco Di Bello arbitre VAR
Aleandro Di Paolo arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50263
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 87

Date 26 novembre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ARS-BAY
Zone Europe
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Bayern Munich
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Arsenal et Bayern Munich ?

Arsenal a remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Bayern Munich en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Arsenal Bayern Munich en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Bayern Munich ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Cristhian Mosquera, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, Mikel Merino.

Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, D. Upamecano, J. Tah, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, S. Gnabry, L. Karl, M. Olise, H. Kane.

Qui arbitre le match Arsenal Bayern Munich ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Bayern Munich ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Bayern Munich ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Arsenal ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : J. Timber 22', N. Madueke 69', Gabriel Martinelli 77'.

Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?

Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par L. Karl 32'.

