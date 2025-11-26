Notes des joueurs
Match Arsenal - Bayern Munich en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 26 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Bayern Munich (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Arsenal et Bayern Munich. Ce match aura lieu le mercredi 26 novembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Arsenal et Bayern Munich ?
Arsenal a remporté la rencontre sur le score de 3-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Bayern Munich en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 novembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Arsenal Bayern Munich en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Bayern Munich ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-2-3-1 : David Raya, M. Lewis-Skelly, Cristhian Mosquera, W. Saliba, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, L. Trossard, E. Eze, B. Saka, Mikel Merino.
Bayern Munich : de son côté, l'équipe dirigée par V. Kompany évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Neuer, J. Stanišić, D. Upamecano, J. Tah, K. Laimer, A. Pavlović, J. Kimmich, S. Gnabry, L. Karl, M. Olise, H. Kane.
- Qui arbitre le match Arsenal Bayern Munich ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Bayern Munich ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Bayern Munich ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 novembre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Arsenal ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Arsenal : J. Timber 22', N. Madueke 69', Gabriel Martinelli 77'.
- Qui a marqué le but pour Bayern Munich ?
Un seul but a été inscrit pour Bayern Munich par L. Karl 32'.