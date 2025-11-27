Menu Rechercher
Liverpool a fait son choix pour Arne Slot

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Arne Slot @Maxppp

Battu une nouvelle fois hier soir, Liverpool s’enlise dans la crise. Arne Slot en tête. Le technicien néerlandais de 47 ans n’arrive pas à trouver les solutions pour relancer la machine. Hier soir, il assurait néanmoins ne pas être inquiet pour son avenir. Mais on ne connaissait pas encore la position des Reds.

Ce jeudi, une source proche du club anglais et de Slot ont assuré au Daily Mail que le coach hollandais est bien maintenu. La défaite d’hier face au PSV Eindhoven n’a rien changé aux plans de la direction. Arne Slot est sauvé pour le moment.

Pub. le - MAJ le
