Premier League
Liverpool a fait son choix pour Arne Slot
1 min.
@Maxppp
Battu une nouvelle fois hier soir, Liverpool s’enlise dans la crise. Arne Slot en tête. Le technicien néerlandais de 47 ans n’arrive pas à trouver les solutions pour relancer la machine. Hier soir, il assurait néanmoins ne pas être inquiet pour son avenir. Mais on ne connaissait pas encore la position des Reds.
La suite après cette publicité
Liverpool doit-il virer Arne Slot ?
Génération de l'image en cours
Ce jeudi, une source proche du club anglais et de Slot ont assuré au Daily Mail que le coach hollandais est bien maintenu. La défaite d’hier face au PSV Eindhoven n’a rien changé aux plans de la direction. Arne Slot est sauvé pour le moment.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer