EdF : Ibrahima Konaté veut "mettre une migraine" à Didier Deschamps

Il y a un an, Ibrahima Konaté était considéré comme un titulaire avec l’équipe de France après une période faste du côté de Liverpool. Désormais, la donne a changé pour l’ancien de Leipzig. Auteur d’un début de saison compliqué en club, le défenseur de 26 ans a vu William Saliba et Dayot Upamecano le dépasser dans la hiérarchie. Une réalité dure à encaisser et sur laquelle est revenu l’intéressé ce dimanche au micro de Téléfoot :

La suite après cette publicité

«J’ai mal vécu cela. C’est le football, ça va très vite. L’année dernière, au même moment, on pouvait me considérer comme un titulaire indiscutable. Aujourd’hui, c’est un peu différent. La forme individuelle et collective en club qui va beaucoup jouer. Si je regarde le bilan avec les Bleus, un match ou deux m’ont mis dans cette situation. Il y a la Croatie où il faut le dire, j’ai été très mauvais. Et il y a l’Espagne, il faut remettre dans le contexte, il manquait beaucoup de joueurs. C’est dur de le prendre en considération, mais tout le monde, le coach, les supporters, les médias l’ont pris en considération. C’est ce match qui m’a mis dans cette condition. Il faut continuer de travailler et mon but est de mettre une migraine au coach.»