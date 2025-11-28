Kylian Mbappé vers des chiffres historiques, le FC Barcelone tranche sur le cas Ronald Araujo

Kylian Mbappé continue d’impressionner

Dans les quotidiens madrilènes, on parle de Kylian Mbappé ce vendredi. Le Français continue d’impressionner en Ligue des Champions avec neuf buts en cinq matchs, et pourrait atteindre 27 buts si le Real Madrid va en finale, pour battre le record de CR7. Avec 66 réalisations dans la compétition, il n’est plus qu’à cinq buts d’égaler Raúl et se rapproche du top 5 historique. Contre l’Olympiakos, il est devenu le quatrième joueur madrilène à marquer quatre buts dans un match européen, dont un triplé en seulement 6 minutes et 42 secondes. Sa contribution représente 55 % des buts madrilènes cette saison et influence profondément le jeu de l’équipe. Mbappé confirme ainsi son rôle clé et son impact stratosphérique sur la scène européenne.

Le vestiaire du FC Barcelone soutient Ronald Araujo

En Espagne, le FC Barcelone est encore marqué par la lourde défaite à Chelsea cette semaine en Ligue des Champions, et Ronald Araujo, expulsé avant la mi-temps, en est sorti très affecté. Mais dès le retour à l’entraînement, tout le vestiaire s’est mobilisé pour le soutenir, conscient de son rôle de leader et de pilier émotionnel. Le capitaine du Barça, habituellement celui qui aide les autres dans les moments difficiles, a cette fois été porté par le groupe, y compris par son entraineur, Hansi Flick. Déterminé, le défenseur central uruguayen veut vite prouver qu’il peut revenir à son meilleur niveau. Pour l’effectif blaugrana, malgré son erreur, Ronald Araujo reste le profil défensif indispensable dans ce type de grands matchs.

C’est la panique à Liverpool

Liverpool traverse une période très difficile avec neuf défaites sur ses 12 derniers matchs, et Arne Slot est sous pression après les revers à Anfield contre Nottingham Forest et le PSV Eindhoven. Malgré les critiques des supporters, Slot conserve le soutien de Fenway Sports Group, qui privilégie la stabilité et souhaite lui donner le temps de redresser la situation. L’histoire du club montre que FSG peut être patient, mais reste exigeant, comme avec Jürgen Klopp ou Alex Cora à Boston. Slot doit maintenant inverser la tendance rapidement, surtout avec les importantes dépenses estivales et la menace de manquer la Ligue des Champions. La direction garde la foi, mais la marge de manœuvre est limitée et des décisions drastiques suivront si les résultats ne s’améliorent pas. De son côté, Curtis Jones a résumé la situation de Liverpool sans filtre : l’équipe manque de force, de vitesse et d’agressivité physique, et cela se voit sur le terrain. Les stars comme Salah, Wirtz et Isak peinent à suivre le rythme et à se couvrir mutuellement, ce qui a coûté cher contre le PSV Eindhoven. Même avec des statistiques individuelles correctes, Liverpool a montré des failles cruciales dans les moments décisifs.