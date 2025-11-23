Le football français réagit au come-back de Paul Pogba

C’était l’évènement de la soirée et il était sur toutes les lèvres. Malgré la lourde défaite monégasque sur la pelouse de Rennes (1-4), après le match, on ne parlait que du grand retour de Paul Pogba. 811 jours après son dernier match officiel, le Français a donc refoulé les terrains, et pour la première fois ceux de la Ligue 1. S’il n’a joué que quelques minutes (entrée à la 85e), Paul Pogba a réussi à se mettre en évidence, montrant qu’il n’avait rien perdu de sa qualité technique et de sa vision de jeu très au-dessus de la moyenne.

La suite après cette publicité

Surtout, le champion du monde 2018, acclamé par tout le Roazhon Park, a pu se rendre compte de l’aura qu’il dégageait sur les terrains et en dehors tant il a fait l’unanimité. Après son match face à Rennes, son retour a rapidement fait le tour du monde. Et il n’a pas fallu longtemps pour avoir des réactions. Ce dimanche matin, le compte Instagram de Paul Pogba ne trompe pas. En story, il a repartagé tous les messages de soutien qu’il a reçus de la part du monde du football, de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé en passant par Florian Thauvin ou encore Eliesse Ben Seghir et Benjamin Mendy. Même les deux frères du joueur, Florentin et Mathias, ont adressé un petit message sur leurs réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Pogba fait l’unanimité

Au-delà de ses coéquipiers, ex-coéquipiers ou amis (Bruno Fernandes, Moise Kean, Antonio Rüdiger, Kurt Zouma, Rafael Leão ou encore la star de NBA Jimmy Butler), Paul Pogba a aussi suscité l’admiration de ses adversaires ce samedi. Après la rencontre, le jeune milieu de terrain Mahdi Camara a été dithyrambique à son sujet. « Ce n’est pas anodin. Tout le monde connaît Paul Pogba. C’est une légende du football français et du foot en général. Ça fait plaisir de le voir sur une pelouse de Ligue 1, on a déjà vu comment il était, comment il a joué. Il est déjà à un bon niveau. On a hâte de le voir à son top niveau en tant que spectateur. Il a essayé de me mettre un sombrero (rires). Comme j’ai dit, je regarde des vidéos de lui depuis que je suis petit donc je savais qu’il allait tenter ça, mais ça fait plaisir de le voir sur les terrains. » Même son de cloche pour Breel Embolo et Valentin Rongier. «Paul le mérite. C’est un très grand joueur, un très grand homme. Bravo à notre public, ça montre le charisme qu’on a. Je suis content et j’espère qu’il va apporter à son équipe», a confié le buteur suisse. «On était content, au même titre que nos supporters, de revoir Paul dans notre championnat de France. Ça fait plaisir, on lui souhaite le meilleur. C’est un joueur différent et il a marqué l’histoire de notre sélection. Il a performé en équipe de France, comme Giroud qui est applaudi. C’est une très bonne chose, ça ne me dérange pas», a lancé Rongier.

De son côté, le coach Habib Beye, a aussi été impressionné par le niveau du Français. « Ce que m’inspire le retour de Pogba ? Beaucoup de joie parce que j’aime le foot, le jeu et que c’est quelqu’un qui m’a procuré beaucoup d’émotions en tant que spectateur de football. Le plus bel hommage, ce n’est pas le mien, mais celui du Roazhon Park. Quand un joueur a autant marqué la France, l’Europe, le monde par la qualité de son football… Quand il est rentré et que j’ai vu l’ambiance, j’ai tout de suite remis un coup de voix à l’équipe parce que je ne voulais pas qu’on s’endorme et qu’on le regarde jouer. On savait que cet événement pouvait prendre de la place et on a su rester froid. Je parle de Paul Pogba au présent parce qu’il a montré sur quelques minutes qu’il a encore la vista. » En quelques minutes, Paul Pogba a donc mis tout le monde d’accord. Joyeux et soulagé après la rencontre, il sait que le chemin est encore long. La semaine prochaine, face au PSG, il sera encore une fois attendu. Mais il ne faut pas brûler les étapes et retrouver le rythme petit à petit. Car l’objectif, pour les Français, pour le joueur et pour Didier Deschamps, c’est d’avoir un Paul Pogba apte pour rêver d’un Mondial 2026. La course a démarré !