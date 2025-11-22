Monaco : la prise de parole tant attendue de Paul Pogba après son premier match

L’événement a presque éclipsé la rencontre elle-même. En entrant en jeu ce soir face à Rennes après plus de deux ans d’absence, Paul Pogba a pratiquement fait oublier que son équipe avait volé en éclats en Bretagne (1-4). Un sentiment mitigé en conséquence pour le champion du monde 2018, aussi ravi de retrouver le terrain qu’amer face au résultat final.

Ovationné par le public breton - ce qu’il n’avait pas du tout prévu - le champion du monde 2018 a quand même donné envie d’être revu sur les 10 minutes de jeu accordées par son entraîneur Sébastien Pocognoli. Au coup de sifflet final, le milieu de 32 ans a pris la parole au micro du diffuseur Ligue 1+, puis en zone mixte : «il y avait énormément d’émotions. J’étais content, mais il y a un peu de tristesse avec le résultat. On revient de loin. Aujourd’hui, c’était une étape à franchir. Je l’ai fait et je suis content pour ça», a-t-il d’abord reconnu.

«Il me faut encore du temps pour être fit et jouer 90 minutes»

Forcément, ce bonheur personnel est tempéré par l’amertume du résultat collectif. Et Pogba semblait vraiment contrarié : «le reste, on est un peu dégoûté d’avoir perdu. Bouleversé ? Non, mais j’ai été déçu de perdre parce que oui, c’est beau, c’est le retour de Paul Pogba… mais je joue à Monaco, et je n’aime pas perdre. J’étais vraiment content d’un côté au fond de moi, mais de l’autre, j’étais déçu par rapport au résultat et ce qu’on a fait sur le terrain.»

Il a ajouté : «je me sens bien, il y a eu beaucoup de travail. Les sensations étaient bonnes, j’ai tenté d’apporter une bonne énergie, prendre du plaisir, parce que ça fait longtemps quand même. Il me faut encore du temps pour être fit et jouer 90 minutes. Mais ça va venir avec le temps. On s’entraîne pour. On va essayer d’aider l’équipe le maximum possible. Ça m’a fait bizarre au début de reprendre l’avion avec le groupe, mais je suis bien rentré dans le bain. On a un très bon groupe. On reprend la bonne routine. Ce à quoi je pense quand j’entre sur le terrain ? Essayer d’aider l’équipe pour marquer un but, et ne pas prendre de but.»

Il a été touché par l’accueil du public breton

S’il n’a rien laissé filtrer sur son visage lors de son entrée en jeu, il a aussi avoué avoir été touché par l’accueil que lui avait réservé le public breton pour ses débuts en Ligue 1 : «l’accueil ? Franchement non je ne m’attendais pas à ça, ça m’a vraiment touché de voir ce public se lever et applaudir, je ne l’imaginais vraiment pas. Un grand merci à tous les fans qui étaient là et qui m’ont supporté, c’était vraiment touchant.» Lui-même a dû toucher pas mal de monde, à commencer par Kylian Mbappé, visiblement heureux du retour de son pote sur les terrains.