Kylian Mbappé réagit au grand retour de Paul Pogba

Paul Pogba a retrouvé le sourire. Entré en jeu à la 85e minute face au Stade Rennais dans un match complètement loupé par son équipe (défaite 4-1), Paul Pogba a égayé la sale soirée de l’AS Monaco en Bretagne, au Roazhon Park. De retour sur les terrains après 811 jours d’absence, le milieu de terrain de 32 ans a admis être «soulagé d’avoir repris le football, ce que j’aime le plus au monde. Il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme».

La suite après cette publicité

Et forcément, l’international français a reçu le soutien de nombreux partenaires, à l’instar de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a partagé une photo de son partenaire, avec qui il a remporté le Mondial 2018, sous le maillot de l’AS Monaco, accompagné d’un cœur. Un duo que l’on reverra cet été, au Mondial 2026 ? «Si je joue mal et que je ne performe pas bien à Monaco, il faut oublier l’équipe de France. C’est très loin. Aujourd’hui, je ne pense qu’à Monaco», a avoué Pogba.