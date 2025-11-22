Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Kylian Mbappé réagit au grand retour de Paul Pogba

Par Samuel Zemour - Jordan Pardon
1 min.
Paul Pogba lors de France-Suisse en 2016 @Maxppp

Paul Pogba a retrouvé le sourire. Entré en jeu à la 85e minute face au Stade Rennais dans un match complètement loupé par son équipe (défaite 4-1), Paul Pogba a égayé la sale soirée de l’AS Monaco en Bretagne, au Roazhon Park. De retour sur les terrains après 811 jours d’absence, le milieu de terrain de 32 ans a admis être «soulagé d’avoir repris le football, ce que j’aime le plus au monde. Il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme».

La suite après cette publicité

Et forcément, l’international français a reçu le soutien de nombreux partenaires, à l’instar de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a partagé une photo de son partenaire, avec qui il a remporté le Mondial 2018, sous le maillot de l’AS Monaco, accompagné d’un cœur. Un duo que l’on reverra cet été, au Mondial 2026 ? «Si je joue mal et que je ne performe pas bien à Monaco, il faut oublier l’équipe de France. C’est très loin. Aujourd’hui, je ne pense qu’à Monaco», a avoué Pogba.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier