Un ancien joueur de l’Inter Milan prend sa retraite à 26 ans !

À seulement 26 ans, l’international belge Zinho Vanheusden a annoncé sa retraite dans un message particulièrement émouvant publié sur Instagram. L’ancien défenseur de l’Inter Milan, présenté très jeune comme l’un des grands espoirs du football belge après sa formation au Standard de Liège, a vu sa carrière brisée par les blessures à répétition. Il venait de subir une troisième rupture du ligament croisé antérieur alors qu’il évoluait à Marbella, en troisième division espagnole. Passé par le Standard, le Genoa et l’AZ Alkmaar sans jamais réellement s’imposer à l’Inter en raison de ses pépins physiques, il avait disputé en 2020 sa seule rencontre avec la Belgique.

La suite après cette publicité

Dans son message, Vanheusden évoque une décision « qu’il n’aurait jamais pensé devoir prendre à cet âge », après 22 années de football marquées autant par des moments forts que par des souffrances silencieuses. Il raconte avoir « tout donné pour revenir » malgré les opérations, les traitements et l’incertitude constante quant à la réaction de son corps après chaque séance. « Au fond de moi, je voudrais toujours être footballeur, mais mon corps me dit stop », écrit-il, expliquant vouloir désormais préserver sa santé et son rôle de père. « Je veux pouvoir vivre sans douleur, jouer avec mon fils et profiter de la vie avec ma famille », conclut-il, tournant la page d’une carrière prometteuse, mais cruellement contrariée par les blessures.