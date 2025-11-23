Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Un ancien joueur de l’Inter Milan prend sa retraite à 26 ans !

Par Allan Brevi
1 min.
Zinho Vanheusden @Maxppp

À seulement 26 ans, l’international belge Zinho Vanheusden a annoncé sa retraite dans un message particulièrement émouvant publié sur Instagram. L’ancien défenseur de l’Inter Milan, présenté très jeune comme l’un des grands espoirs du football belge après sa formation au Standard de Liège, a vu sa carrière brisée par les blessures à répétition. Il venait de subir une troisième rupture du ligament croisé antérieur alors qu’il évoluait à Marbella, en troisième division espagnole. Passé par le Standard, le Genoa et l’AZ Alkmaar sans jamais réellement s’imposer à l’Inter en raison de ses pépins physiques, il avait disputé en 2020 sa seule rencontre avec la Belgique.

La suite après cette publicité

Dans son message, Vanheusden évoque une décision « qu’il n’aurait jamais pensé devoir prendre à cet âge », après 22 années de football marquées autant par des moments forts que par des souffrances silencieuses. Il raconte avoir « tout donné pour revenir » malgré les opérations, les traitements et l’incertitude constante quant à la réaction de son corps après chaque séance. « Au fond de moi, je voudrais toujours être footballeur, mais mon corps me dit stop », écrit-il, expliquant vouloir désormais préserver sa santé et son rôle de père. « Je veux pouvoir vivre sans douleur, jouer avec mon fils et profiter de la vie avec ma famille », conclut-il, tournant la page d’une carrière prometteuse, mais cruellement contrariée par les blessures.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan
Marbella
Standard
Genoa
Zinho Vanheusden

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
Marbella Logo Marbella
Standard Logo Standard de Liège
Genoa Logo Genoa
Zinho Vanheusden Zinho Vanheusden
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier