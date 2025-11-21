Le Club Bruges se frotte les mains avec Joel Ordóñez, le défenseur qui a rendu fou l’OM

Longtemps durant le dernier mercato, l’OM a espéré Joel Ordóñez. Les négociations avec le Club Bruges ont duré un mois. Les Phocéens pensaient même tenir le bon bout, malgré le double jeu auquel jouaient les Belges, comme nous vous le révélions. Une entente autour de 30 M€ était tout proche jusqu’à ce que les Blauw en Zwart évoquent la venue d’Al-Hilal dans ce dossier pour finalement réclamer 35 M€. Le défenseur a eu beau refuser de s’entraîner, partir au clash avec sa direction pour forcer son départ vers la Canebière, il n’a jamais eu gain de cause. Marseille non plus qui a alors refermé le dossier pour se tourner vers Nayef Aguerd.

Non pas que les prestations du Marocain laissent des regrets aux dirigeants phocéens, au contraire même, mais ils sont passés à côté d’un très joli coup. Aguerd a déjà 29 ans et pourra difficilement être revendu, là où il a été acheté 23 M€ à West Ham. Pour un prix légèrement supérieur, ils auraient pu obtenir la signature d’un joueur de 21 ans considéré comme l’un des meilleurs espoirs à son poste sur le continent. La pilule a été dure à avaler, pour tout le monde. «Joël Ordóñez attire de nombreux clubs, mais nous avons été clairs avec lui», confiait le président du Club Bruges, Bart Verhaeghe, dans les dernières heures du mercato.

Prolongé sitôt le mercato refermé

Pendant ce feuilleton, les Belges n’ont pas pu faire jouer leur défenseur. Il a manqué les 4 matchs de championnat du mois d’août, avant de reprendre sa place après la trêve internationale. Magie du calendrier et pour ne pas se mettre l’ancien d’Independiente définitivement à dos, les Belges lui ont fait signer une belle prolongation de contrat jusqu’en 2029. Ce vrai faux-départ n’a pas semblé gêner l’Équatorien. Toujours aussi serein, et souriant comme à son habitude, il continue de briller au sein de la défense des Gazelles, où il est redevenu indiscutable (15 matches joués toutes compétitions confondues, 1 but) aux yeux de son entraîneur Nicky Hayen.

«Joel est lui-même venu dans mon bureau pour me dire qu’il avait tourné le bouton. C’est une bonne chose pour tout le monde», expliquait le technicien au lendemain de la prolongation. Bruges peut compter sur ses qualités mais aussi miser sur une vente encore plus importante dans les mois à venir. C’est évidemment le plan que tout le monde a en tête après 4 ans de collaboration. Le joueur d’1m88 a dans un premier temps intégré la réserve de Bruges à son arrivée en 2022 pour 3,9 M€, avant de s’installer en équipe première un an plus tard. Ordóñez a certes été revalorisé, il sait que son destin le pousse vers l’un des grands championnats européens.

Probable future plus grosse vente de l’histoire du Club Bruges

La Ligue des Champions le met en avant, et ça n’a pas échappé à certaines équipes, à l’instar de l’Inter. Le vice-champion d’Europe pense à lui pour préparer la suite des vétérans Stefan de Vrij (33 ans) et Francesco Acerbi (37 ans). Mais même pour les Nerazzurri, l’affaire ne s’annonce pas simple. La cote du coéquipier de Pacho en sélection ne cesse de grimper. Il faudra sans doute viser au-dessus des 37,5 M€ de Charles De Ketelaere à l’AC Milan en 2022, plus grosse vente de l’histoire des Brugeois, sans parler d’une possible nouvelle revalorisation liée à la Coupe du Monde, et de la concurrence de la Premier League, destination rêvée par l’intéressé. Pour toutes ces raisons, le Club Bruges se frotte les mains, au désarroi de l’OM.