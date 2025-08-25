FC Bruges : Joel Ordóñez ne s’est pas entraîné

Alors que Joël Ordonez n’a pas évolué avec le Club Bruges depuis le 27 juillet dernier, le solide et prometteur défenseur central équatorien de 21 ans continue son forcing pour quitter le club belge.

La suite après cette publicité

Ce dernier veut rejoindre l’OM qui fait tout de son côté à l’accueillir. Mais encore faut-il que Bruges accepte de le libérer ce qui n’est pas encore le cas. Néanmoins la direction belge semble se faire une raison puisqu’il a décidé d’activer des pistes pour remplacer son défenseur équatorien. Ce dernier n’a d’ailleurs pas participé à l’entraînement de son équipe ce matin. De quoi voir un nouveau signal fort envoyé pour forcer son départ ? Réponse très rapidement.