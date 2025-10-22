Menu Rechercher
LdC : le classement complet après la 3e journée

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Les joueurs du PSG ont écrasé le Bayer @Maxppp

Ce mercredi, la 3e journée de Ligue des Champions se poursuivait et se clôturait avec des matches à 18h45 et 21h. Au programme, l’OM qui se déplaçait sur la pelouse du Sporting et Monaco qui accueillait Tottenham. En haut du tableau, après la large victoire du PSG face à Leverkusen (7-2) qui était donc en tête, le Bayern Munich face à Bruges et le Real Madrid face à la Juventus espéraient poursuivre leur sans-faute. Et après leur large victoire (4-0) face à Bruges, les Bavarois sont à égalité avec le PSG avec la même différence de buts.

Le Real Madrid, qui a aussi 9 points, est donc cinquième (derrière Arsenal et l’Inter). Avec sa défaite du soir, l’OM passe à la 18e place du classement alors que Monaco, avec son nouveau match nul face à Tottenham (0-0), est désormais 27e au classement. L’Ajax Amsterdam, giflé par Chelsea cette fois (1-5), est dernier du classement avec une différence de buts de -10. Même son de cloche pour Benfica, qui a encore connu une défaite et se place à la 35e place.

Classement général Ligue des Champions UEFA

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo PSG PSG 9 3 +10 3 0 0 13 3
2 Logo Bayern Munich Bayern Munich 9 3 +10 3 0 0 12 2
3 Logo Inter Milan Inter Milan 9 3 +9 3 0 0 9 0
4 Logo Arsenal Arsenal 9 3 +8 3 0 0 8 0
5 Logo Real Madrid Real Madrid 9 3 +7 3 0 0 8 1
6 Logo Dortmund Dortmund 7 3 +5 2 1 0 12 7
7 Logo Man City Man City 7 3 +4 2 1 0 6 2
8 Logo Newcastle Newcastle 6 3 +6 2 0 1 8 2
9 Logo Barcelone Barcelone 6 3 +5 2 0 1 9 4
10 Logo Liverpool Liverpool 6 3 +4 2 0 1 8 4
11 Logo Chelsea Chelsea 6 3 +3 2 0 1 7 4
12 Logo Sporting Sporting 6 3 +3 2 0 1 7 4
13 Logo Qarabağ Qarabağ 6 3 +1 2 0 1 6 5
14 Logo Galatasaray Galatasaray 6 3 -1 2 0 1 5 6
15 Logo Tottenham Tottenham 5 3 +1 1 2 0 3 2
16 Logo PSV PSV 4 3 +2 1 1 1 8 6
17 Logo Atalanta Atalanta 4 3 -3 1 1 1 2 5
18 Logo Marseille Marseille 3 3 +2 1 0 2 6 4
19 Logo Atlético Atlético 3 3 -1 1 0 2 7 8
20 Logo Club Bruges Club Bruges 3 3 -2 1 0 2 5 7
21 Logo Bilbao Bilbao 3 3 -3 1 0 2 4 7
22 Logo Francfort Francfort 3 3 -4 1 0 2 7 11
23 Logo Naples Naples 3 3 -5 1 0 2 4 9
24 Logo R. Union SG R. Union SG 3 3 -6 1 0 2 3 9
25 Logo Juventus Juventus 2 3 -1 0 2 1 6 7
26 Logo Bodø/Glimt Bodø/Glimt 2 3 -2 0 2 1 5 7
27 Logo Monaco Monaco 2 3 -3 0 2 1 3 6
28 Logo Slavia Slavia 2 3 -3 0 2 1 2 5
29 Logo Pafos Pafos 2 3 -4 0 2 1 1 5
30 Logo Leverkusen Leverkusen 2 3 -5 0 2 1 5 10
31 Logo Villarreal Villarreal 1 3 -3 0 1 2 2 5
32 Logo Copenhague Copenhague 1 3 -4 0 1 2 4 8
33 Logo Olympiakos Olympiakos 1 3 -7 0 1 2 1 8
34 Logo Kaïrat Kaïrat 1 3 -8 0 1 2 1 9
35 Logo Benfica Benfica 0 3 -5 0 0 3 2 7
36 Logo Ajax Ajax 0 3 -10 0 0 3 1 11
Pub. le - MAJ le
