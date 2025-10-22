LdC : le classement complet après la 3e journée
Ce mercredi, la 3e journée de Ligue des Champions se poursuivait et se clôturait avec des matches à 18h45 et 21h. Au programme, l’OM qui se déplaçait sur la pelouse du Sporting et Monaco qui accueillait Tottenham. En haut du tableau, après la large victoire du PSG face à Leverkusen (7-2) qui était donc en tête, le Bayern Munich face à Bruges et le Real Madrid face à la Juventus espéraient poursuivre leur sans-faute. Et après leur large victoire (4-0) face à Bruges, les Bavarois sont à égalité avec le PSG avec la même différence de buts.
Le Real Madrid, qui a aussi 9 points, est donc cinquième (derrière Arsenal et l’Inter). Avec sa défaite du soir, l’OM passe à la 18e place du classement alors que Monaco, avec son nouveau match nul face à Tottenham (0-0), est désormais 27e au classement. L’Ajax Amsterdam, giflé par Chelsea cette fois (1-5), est dernier du classement avec une différence de buts de -10. Même son de cloche pour Benfica, qui a encore connu une défaite et se place à la 35e place.
Classement général Ligue des Champions UEFA
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|PSG
|9
|3
|+10
|3
|0
|0
|13
|3
|2
|Bayern Munich
|9
|3
|+10
|3
|0
|0
|12
|2
|3
|Inter Milan
|9
|3
|+9
|3
|0
|0
|9
|0
|4
|Arsenal
|9
|3
|+8
|3
|0
|0
|8
|0
|5
|Real Madrid
|9
|3
|+7
|3
|0
|0
|8
|1
|6
|Dortmund
|7
|3
|+5
|2
|1
|0
|12
|7
|7
|Man City
|7
|3
|+4
|2
|1
|0
|6
|2
|8
|Newcastle
|6
|3
|+6
|2
|0
|1
|8
|2
|9
|Barcelone
|6
|3
|+5
|2
|0
|1
|9
|4
|10
|Liverpool
|6
|3
|+4
|2
|0
|1
|8
|4
|11
|Chelsea
|6
|3
|+3
|2
|0
|1
|7
|4
|12
|Sporting
|6
|3
|+3
|2
|0
|1
|7
|4
|13
|Qarabağ
|6
|3
|+1
|2
|0
|1
|6
|5
|14
|Galatasaray
|6
|3
|-1
|2
|0
|1
|5
|6
|15
|Tottenham
|5
|3
|+1
|1
|2
|0
|3
|2
|16
|PSV
|4
|3
|+2
|1
|1
|1
|8
|6
|17
|Atalanta
|4
|3
|-3
|1
|1
|1
|2
|5
|18
|Marseille
|3
|3
|+2
|1
|0
|2
|6
|4
|19
|Atlético
|3
|3
|-1
|1
|0
|2
|7
|8
|20
|Club Bruges
|3
|3
|-2
|1
|0
|2
|5
|7
|21
|Bilbao
|3
|3
|-3
|1
|0
|2
|4
|7
|22
|Francfort
|3
|3
|-4
|1
|0
|2
|7
|11
|23
|Naples
|3
|3
|-5
|1
|0
|2
|4
|9
|24
|R. Union SG
|3
|3
|-6
|1
|0
|2
|3
|9
|25
|Juventus
|2
|3
|-1
|0
|2
|1
|6
|7
|26
|Bodø/Glimt
|2
|3
|-2
|0
|2
|1
|5
|7
|27
|Monaco
|2
|3
|-3
|0
|2
|1
|3
|6
|28
|Slavia
|2
|3
|-3
|0
|2
|1
|2
|5
|29
|Pafos
|2
|3
|-4
|0
|2
|1
|1
|5
|30
|Leverkusen
|2
|3
|-5
|0
|2
|1
|5
|10
|31
|Villarreal
|1
|3
|-3
|0
|1
|2
|2
|5
|32
|Copenhague
|1
|3
|-4
|0
|1
|2
|4
|8
|33
|Olympiakos
|1
|3
|-7
|0
|1
|2
|1
|8
|34
|Kaïrat
|1
|3
|-8
|0
|1
|2
|1
|9
|35
|Benfica
|0
|3
|-5
|0
|0
|3
|2
|7
|36
|Ajax
|0
|3
|-10
|0
|0
|3
|1
|11
