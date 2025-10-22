LdC : le classement complet après la 3e journée

Ce mercredi, la 3e journée de Ligue des Champions se poursuivait et se clôturait avec des matches à 18h45 et 21h. Au programme, l’OM qui se déplaçait sur la pelouse du Sporting et Monaco qui accueillait Tottenham. En haut du tableau, après la large victoire du PSG face à Leverkusen (7-2) qui était donc en tête, le Bayern Munich face à Bruges et le Real Madrid face à la Juventus espéraient poursuivre leur sans-faute. Et après leur large victoire (4-0) face à Bruges, les Bavarois sont à égalité avec le PSG avec la même différence de buts.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid, qui a aussi 9 points, est donc cinquième (derrière Arsenal et l’Inter). Avec sa défaite du soir, l’OM passe à la 18e place du classement alors que Monaco, avec son nouveau match nul face à Tottenham (0-0), est désormais 27e au classement. L’Ajax Amsterdam, giflé par Chelsea cette fois (1-5), est dernier du classement avec une différence de buts de -10. Même son de cloche pour Benfica, qui a encore connu une défaite et se place à la 35e place.