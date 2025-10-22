OM : Robero De Zerbi justifie son coaching contesté

C’est un résultat douloureux à encaisser pour l’OM, mais passionnant à analyser de l’extérieur, tant la rencontre face au Sporting (perdue sur le score de 2-1) a été influencé par divers facteurs. En premier lieu, l’expulsion d’Emerson. Du côté marseillais, on a vite épinglé l’arbitrage, principalement le premier carton jaune, infligé pour une main involontaire. Une fois cela dit, l’exprimenté latéral italien aurait pu éviter de chercher le penalty, qui a abouti à son second jaune synonyme d’exclusion. Outre Aubameyang, Roberto De Zerbi a lui aussi épinglé l’arbitre Rade Obrenovic, au micro de Canal+.

« Je crois que même à 10 on n’a pas tellement souffert. On a pris un but après un dribble mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Aguerd a anticipé, et le joueur du Sporting s’est retrouvé devant le but. Ils ont mis des joueurs de qualité, frais. J’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre a été bon pour ce match », s’est-il lamenté.

Les choix de De Zerbi contestés

Mais ce sont aussi les choix tactiques de De Zerbi qui méritent d’être commentés. En effet, à la pause, il sortait Greenwood et Vermeeren, pour faire entrer Murillo et O’Riley. Une décision qu’il a pris le temps de justifier. « Parce qu’ils ont expulsé Emrson ! On devait défendre à 5 et entre Greenwood et Paixao, à ce moment-là, celui qui avait les caractéristiques pour défendre et attaquer, c’était Paixao. L’année dernière, Greenwod, contre Lyon à 10, on l’avait mis avant-centre et il avait eu beaucoup de mal. Même Vermeeren, qui avait bien joué, je l’ai remplacé (par O’Riley, ndlr) pour mettre un peu plus de poids. »

Greenwood a donc payé son manque d’investissement défensif, récurrent depuis son arrivée sur la Canebière, car De Zerbi n’a pas voulu modifier son schéma à 5 défenseurs. Un choix qui a fait réagir Samir Nasri sur le plateau de Canal+. « Mais le match n’a pas été perdu à cause de l’arbitre, car je trouve aussi que les changements de De Zerbi ont manqué d’audace. T’as aucun poids devant et tu te retrouves avec que des joueurs défensifs », a-t-il regretté. Greenwood remplacé, Paixao positionné au milieu puis remplacé plus tard par Angel Gomes, Aubameyang était bien seul devant. L’entrée d’O’Riley à la place de Vermeeren n’a pas apporté non plus l’impact physique espéré.

Un scénario alambiqué et l’OM a mis fin à sa série de 5 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Alors qu’il avait le match en main. Entre un arbitrage contestable, un joueur qui prend la mauvaise décision et un entraîneur pas inspiré dans ses changements, le club olympien n’a pas pu résister à l’envie, plus qu’au talent, d’un Sporting qui a aussi eu son brin de chance. Reste à savoir quel impact cela aura sur la suite des événements.