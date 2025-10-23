Juventus : Tudor est heureux après la défaite contre le Real Madrid

Le Real Madrid a souffert, mais s’est encore imposé ce mercredi soir en Ligue des Champions. Au Santiago-Bernabéu, la Casa Blanca a décroché une 3e victoire consécutive en C1 en battant la Juventus (1-0), grâce à un but de Jude Bellingham à l’heure de jeu. Longtemps bousculés par une Vieille Dame entreprenante, les Madrilènes ont pu compter sur un Thibaut Courtois décisif, auteur de plusieurs parades devant McKennie et Vlahović. Malgré une bonne entame et plusieurs opportunités franches, les hommes d’Igor Tudor n’ont pas su concrétiser, laissant le Real reprendre progressivement le contrôle du match avant le coup fatal signé du milieu anglais, son 2e but de la saison.

Après la rencontre, Igor Tudor a exprimé sa déception tout en retenant le positif : « on méritait au moins un but, les gars sont déçus », a confié l’entraîneur au micro de Prime Video. « On affrontait des monstres capables de battre tant de joueurs à la fois. C’est dommage pour les occasions qu’on a eues, mais on est sur la bonne voie. » Le technicien croate a salué la prestation de son attaquant Dušan Vlahović, tout en appelant son groupe à rebondir rapidement : « il a joué à un excellent niveau, maintenant, il faut se reprendre, car on rejoue dans quatre jours. » Malgré la défaite, Tudor se dit confiant pour la suite d’une Vieille Dame en reconstruction : « depuis que je suis ici, on a eu une mauvaise approche sur plusieurs matchs. Cette équipe a des forces et des faiblesses, il faut leur redonner confiance, car elle est sur la bonne voie. Les comparaisons avec le passé ne servent à rien, mais je comprends que ce soit le cas. Je pars heureux et confiant. »