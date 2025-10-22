Match Sporting - Marseille en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 22 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sporting et Marseille (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sporting et Marseille. Ce match aura lieu le mercredi 22 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sporting et Marseille.