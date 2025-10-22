Notes des joueurs
Match Sporting - Marseille en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 22 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sporting et Marseille (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sporting et Marseille. Ce match aura lieu le mercredi 22 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sporting et Marseille.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Sporting et Marseille ?
Sporting a remporté la rencontre sur le score de 2-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sporting et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 22 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Sporting Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Sporting et Marseille ?
Sporting CP : le coach Rui Borges a choisi une formation en 4-2-3-1 : Rui Silva, M. Araújo, Gonçalo Inácio, Z. Debast, Iván Fresneda, João Simões, M. Hjulmand, Pote, Trincão, Geovany Quenda, L. Suárez.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Rulli, Emerson, L. Balerdi, N. Aguerd, B. Pavard, Igor Paixão, P. Højbjerg, A. Vermeeren, T. Weah, P. Aubameyang, M. Greenwood.
- Qui arbitre le match Sporting Marseille ?
Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Sporting Marseille ?
Lisboa accueille le match au Estádio José Alvalade.
- Quelle est la date et l'heure du match Sporting Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par Igor Paixão 14'.
- Qui a marqué des buts pour Sporting ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Sporting : Geny Catamo 69', Alisson Santos 86'.