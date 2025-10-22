Menu Rechercher
2 - 1
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3e journée
Sporting
2 - 1
MT : 0-1
terminé
Marseille
Temps forts
86'
2 - 1
Alisson Santos (PD F. Ioannidis)
69'
1 - 1
Geny Catamo (PD Pote)
mi-temps
0 - 1
45+2'
Emerson
14'
0 - 1
(PD P. Aubameyang) Igor Paixão

Notes des joueurs

#1 Logo Marseille Igor Paixão 7.0 #2 Logo Marseille G. Rulli 6.4 #3 Logo Marseille N. Aguerd 5.9
#1 Logo Marseille G. Rulli 7.0 #2 Logo Marseille Igor Paixão 6.9 #3 Logo Marseille B. Pavard 6.2
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 12 Sporting 6 18 Marseille 3
Possession 53% Sporting Marseille
Tirs 14 7 7 7 3 10
Grosses occasions créées 100% Sporting 1 Marseille 0
Compositions Sporting 4-2-3-1 Marseille 4-3-3

Sondages

Qui est l'homme du match Sporting - OM ?
- Fin dans 2h
Prono

Qui va gagner ?
SCP
NUL
OM
1 2.2 N 3.6 2 2.6
795 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Pedro Gonçalves 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Igor Paixão 2/3 67% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 2/4 50% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Iván Fresneda 2 #2 Logo Sporting Clube de Portugal Geny Catamo 2 #3 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 2
Fautes subies
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Luis Suárez 3 #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 3 #3 Logo Sporting Clube de Portugal Geovany Quenda 2
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 1/4 25%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Sporting Clube de Portugal João Simões 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 9/11 82% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 5/7 71% #3 Logo Sporting Clube de Portugal João Simões 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 3 #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 3 #3 Logo Sporting Clube de Portugal Maximiliano Araújo 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 2/2 100% #2 Logo Sporting Clube de Portugal Gonçalo Inácio 2/3 67% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 0/5 0% #2 Logo Marseille Arthur Vermeeren 0/5 0% #3 Logo Marseille Matt O'Riley 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Sporting Clube de Portugal Pedro Gonçalves 0/4 0% #2 Logo Marseille Matt O'Riley 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Arthur Vermeeren 45/46 98% #2 Logo Marseille Benjamin Pavard 30/31 97% #3 Logo Sporting Clube de Portugal Iván Fresneda 35/37 95%

Classement buteurs

#6 Logo Marseille Igor Paixão 3 #17 Logo Sporting Clube de Portugal Alisson Santos 2 #17 Logo Sporting Clube de Portugal Francisco Trincão 2

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
31% 43% 26%
Série en cours
V
N
D
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
20% 1 Victoire 20% 1 Nul 60% 3 Victoires

Blessures & suspensions

Rui Silva Rui Silva Inconnu Jerry St. Juste Jerry St. Juste Blessure musculaire
Amine Gouiri Amine Gouiri Blessure à la tête Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure au mollet Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à la cuisse Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Facundo Medina Facundo Medina Blessure à la cheville

Match Sporting - Marseille en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 22 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Sporting et Marseille (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Sporting et Marseille. Ce match aura lieu le mercredi 22 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Sporting et Marseille.

On en parle

Arbitres

Rade Obrenović arbitre principal
0
6
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Grega Kordež arbitre assistant
Jure Praprotnik arbitre assistant
Martin Matoša quatrième arbitre
Bram Van Driessche arbitre VAR
Matej Jug arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estádio José Alvalade Lisboa
Estádio José Alvalade
  • Année de construction : 2003
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52095
  • Affluence moyenne : 35266
  • Affluence maximum : 50946
  • % de remplissage : 71

Match en direct

Date 22 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+
Code SCP-OM
Zone Europe
Équipe à domicile Sporting CP
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Sporting et Marseille ?

Sporting a remporté la rencontre sur le score de 2-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Sporting et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 22 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Sporting Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Sporting et Marseille ?

Sporting CP : le coach Rui Borges a choisi une formation en 4-2-3-1 : Rui Silva, M. Araújo, Gonçalo Inácio, Z. Debast, Iván Fresneda, João Simões, M. Hjulmand, Pote, Trincão, Geovany Quenda, L. Suárez.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : G. Rulli, Emerson, L. Balerdi, N. Aguerd, B. Pavard, Igor Paixão, P. Højbjerg, A. Vermeeren, T. Weah, P. Aubameyang, M. Greenwood.

Qui arbitre le match Sporting Marseille ?

Rade Obrenović est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Sporting Marseille ?

Lisboa accueille le match au Estádio José Alvalade.

Quelle est la date et l'heure du match Sporting Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 22 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par Igor Paixão 14'.

Qui a marqué des buts pour Sporting ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Sporting : Geny Catamo 69', Alisson Santos 86'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
