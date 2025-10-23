Samir Nasri s’en prend aux choix de Roberto De Zerbi
L’Olympique de Marseille a de quoi rager. Devant au score en première période et rarement inquiété par le Sporting Portugal, le club phocéen a fini par perdre 2 buts à 1. La faute à l’expulsion d’Emerson ainsi qu’à des choix de coaching contestés de Roberto De Zerbi. D’ailleurs, Samir Nasri estime que l’entraîneur marseillais a joué petit bras en sortant avec ses changements défensifs à la pause.
« Le mec (Emerson, ndlr) est en pleine action, il essaye d’avoir un penalty, c’est tout. Le premier jaune est sévère. Pour moi, Aubameyang a raison, parce que ça change la physionomie du match. Marseille n’a plus le même visage. Il n’a pas été perdu à cause de l’arbitre. Je trouve que les changements de De Zerbi ont manqué d’audace en seconde période. Il a été trop prudent », a-t-il déclaré sur Canal+.
En savoir plus sur
L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre
Nos dernières vidéos
Les plus lus
L’Espagne s’emballe du retour en fanfare de Bellingham, Hugo Ekitike couronné par toute l’Angleterre
Explorer