Samir Nasri s’en prend aux choix de Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille a de quoi rager. Devant au score en première période et rarement inquiété par le Sporting Portugal, le club phocéen a fini par perdre 2 buts à 1. La faute à l’expulsion d’Emerson ainsi qu’à des choix de coaching contestés de Roberto De Zerbi. D’ailleurs, Samir Nasri estime que l’entraîneur marseillais a joué petit bras en sortant avec ses changements défensifs à la pause.

« Le mec (Emerson, ndlr) est en pleine action, il essaye d’avoir un penalty, c’est tout. Le premier jaune est sévère. Pour moi, Aubameyang a raison, parce que ça change la physionomie du match. Marseille n’a plus le même visage. Il n’a pas été perdu à cause de l’arbitre. Je trouve que les changements de De Zerbi ont manqué d’audace en seconde période. Il a été trop prudent », a-t-il déclaré sur Canal+.