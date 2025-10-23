Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

Samir Nasri s’en prend aux choix de Roberto De Zerbi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
Sporting 2-1 Marseille

L’Olympique de Marseille a de quoi rager. Devant au score en première période et rarement inquiété par le Sporting Portugal, le club phocéen a fini par perdre 2 buts à 1. La faute à l’expulsion d’Emerson ainsi qu’à des choix de coaching contestés de Roberto De Zerbi. D’ailleurs, Samir Nasri estime que l’entraîneur marseillais a joué petit bras en sortant avec ses changements défensifs à la pause.

La suite après cette publicité

« Le mec (Emerson, ndlr) est en pleine action, il essaye d’avoir un penalty, c’est tout. Le premier jaune est sévère. Pour moi, Aubameyang a raison, parce que ça change la physionomie du match. Marseille n’a plus le même visage. Il n’a pas été perdu à cause de l’arbitre. Je trouve que les changements de De Zerbi ont manqué d’audace en seconde période. Il a été trop prudent », a-t-il déclaré sur Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier